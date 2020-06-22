Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист РБ, магистр искусств, полковник запаса – Владимир Воропаев.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист РБ, магистр искусств, полковник запаса – Владимир Воропаев.
Какие мероприятия будут проходить в музее ВОВ в память о начале войны в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.