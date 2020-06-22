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Какие мероприятия будут проходить в музее ВОВ в память о начале войны в Беларуси

22 июня 2020 10:22
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, заслуженный артист РБ, магистр искусств, полковник запаса – Владимир Воропаев.

Какие мероприятия будут проходить в музее ВОВ в память о начале войны в Беларуси-1

Какие мероприятия будут проходить в музее ВОВ в память о начале войны в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музей # Владимир Воропаев

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