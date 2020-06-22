Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета

Все мы временами испытываем лень. Некоторые вещи откладываются на потом так долго, что про них и вовсе забываешь. Кроме того, когда видишь что-то каждый день, то происходящие изменения трудно заметить. Но вот однажды наступает тот судьбоносный момент, когда человек берёт в руки швабру с ведром и идёт наводить порядок. И после этого в мир возвращаются уже давно потерянные краски.