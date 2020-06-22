Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета
Все мы временами испытываем лень. Некоторые вещи откладываются на потом так долго, что про них и вовсе забываешь. Кроме того, когда видишь что-то каждый день, то происходящие изменения трудно заметить. Но вот однажды наступает тот судьбоносный момент, когда человек берёт в руки швабру с ведром и идёт наводить порядок. И после этого в мир возвращаются уже давно потерянные краски.
Фото: reddit.com/user/ouway1
Фото: reddit.com/user/PremierPowerWashing
Фото: reddit.com/user/Volitz
Фото: reddit.com/user/SlowNebula0
Фото: reddit.com/user/gayforequalrights
Фото: reddit.com/user/Dizzle_Kicks
Фото: reddit.com/user/11232bktpwill
Кстати, если эти фотографии вызывают у вас чувство удовлетворения, то у нас есть ещё кое-что для вас.
Вот 11 снимков, которые порадуют перфекционистов (смотреть здесь).