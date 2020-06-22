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Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета

22 июня 2020 08:01
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Все мы временами испытываем лень. Некоторые вещи откладываются на потом так долго, что про них и вовсе забываешь. Кроме того, когда видишь что-то каждый день, то происходящие изменения трудно заметить. Но вот однажды наступает тот судьбоносный момент, когда человек берёт в руки швабру с ведром и идёт наводить порядок. И после этого в мир возвращаются уже давно потерянные краски.

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -1

Фото: reddit.com/user/ouway1

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -3

Фото: reddit.com/user/PremierPowerWashing

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -5

Фото: reddit.com/user/Volitz

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -7

Фото: reddit.com/user/SlowNebula0

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -9

Фото: reddit.com/user/gayforequalrights

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -11

Фото: reddit.com/user/Dizzle_Kicks

Иногда нужно лишь немного воды. Семь случаев, когда старые вещи вернули себе цвета -13

Фото: reddit.com/user/11232bktpwill

Кстати, если эти фотографии вызывают у вас чувство удовлетворения, то у нас есть ещё кое-что для вас.

Вот 11 снимков, которые порадуют перфекционистов (смотреть здесь).

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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