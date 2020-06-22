Планировали торжественное открытие Комсомольского озера и проведение физкультурных парадов. Что происходило 22 июня 1941 года в Минске

В июне 1941 года в Минске было всего 270 тысяч жителей. На ближайшие 5 и 10 лет у городских властей были серьезные планы: увеличить территорию в полтора раза, расширить и обустроить центральные улицы и магистрали, открыть 14 предприятий, в том числе часовой завод, ТЭЦ, фабрику электроприборов.

Июнь 41-го был богат на важные городские события. В белорусскую столицу с гастролями приехал МХАТ. Виктория Чурило, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Игрался спектакль вечером 21 июня 1941 года, как раз накануне войны, по пьесе Мольера он назывался «Тартюф». На этом спектакле присутствовало все гражданское руководство белорусско-союзной республики, а также все командование западного особого военного округа.

Начиналась вступительная кампания в вузы, БГУ готовился праздновать 20-летие. Планировали торжественное открытие только что созданного Комсомольского озера, провести физкультурные парады.

Екатерина Жук, научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Пытались власти организовать эвакуацию пионерских лагерей детских садов, ребят, которые находились на летнем отдыхе и на даче. Это еще одна страшная трагедия мирных жителей города Минска, что родители и дети были разлучены уже в первые дни Великой Отечественной войны, потом долго искали друг друга.

22 июня было обычное летнее воскресенье. В 4:30 утра Компартии Беларуси Пантелеймону Пономаренко позвонили и сообщили о начале боевых действий немецкой армии на границе. Он тут же созвал заседание бюро партии. Приняли первое военное постановление: об установке связи с воинскими частями, усилении охраны предприятий, стратегических объектов, госпиталей. Виктория Чурило:

Доложили о некоторых конфликтах на западных границах с Беларусью. Связь была некачественная, сведения были отрывистые. Павлов не обладал точной картинкой произошедшего, но население города Минска узнало о каких-либо конфликтах, боевых действиях гораздо позже, чем руководство. Это произошло только в 12 часов, когда по радио выступил министр иностранных дел Вячеслав Молотов и сообщил, что началась война. И тогда на различных предприятиях начали проводиться митинги. Люди обещали работать сверх смены, помогать Красной армии. Была поставлена задача – типографиям напечатать агитационные листовки.

Вечером этого же дня на площади Свободы появились беженцы. Грузовые и легковые автомобили вперемешку, некоторые вели с собой скот, были грязными и испуганными – именно так рисует военный комендант Федор Багреев первые картины войны.

Виктория Чурило:

Минск был захвачен на седьмой день войны. Считалось тогда, что Красная армия всех сильнее, что если будет война, то она будет проводиться на чужой территории малой ценой. И, естественно, не рассчитывали на такие пагубные последствия вот этих боевых действий. Население и военные, которые находились в Минске, начали понимать сложность ситуации только к вечеру 22 июня 1941 года.

Бомбоубежищ в городе практически не было. Но что говорить, постановление ЦК Компартии Беларуси о строительстве бомбоубежищ, о противовоздушной обороне были приняты в конце апреля – в начале мая 1941 года. И что-то построить в полной мере за такие короткие сроки не успели. Понедельник следующего дня начался спокойно: открылись магазины, заводы и фабрики, люди вышли на работу. Обычно по понедельникам газеты не выходили, но не в этот день. В прессе под кричащими заголовками были напечатаны выступление Молотова, репортажи с антивоенных митингов, указы об объявлении военного положения и мобилизации. Жизнь минчан полностью перевернулась только с 24 июня. В 8:40 утра прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Екатерина Жук:

Боеприпасов не хватало, использовали для истребления танков противника бутылки с зажигательной смесью, на диораме они также есть, они изображены. Бутылки брали просто в универмаге, в сельском магазине, который также изображен на диораме. Брали бутылки с лимонадом, с любыми напитками и тут же выливали возле окопов эту жидкость, наполняли бензином либо керосином, тут же делали фитиль, закупоривали бутылку, фитиль торчал наружу. Когда подъезжал танк противника, эту бутылку поджигали с зажигательной смесью и бросали в танк противника. Таким образом, танк можно было уничтожить.