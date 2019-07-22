Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились.
Снимки собрало издание Bored Panda.
Фото: twitter.com/ HclaytonWright
Элизабет Тейлор со своей собакой.
Фото: twitter.com/micharlmario1
Фото: twitter.com/Kathbum
Фото: twitter.com/ Zeenie75
«Я и моя морская свинка Покито. И парик не нужен».
Фото: twitter.com/wrongpotato
«Если вы действительно преданы идее, парик вам не нужен».
Фото: twitter.com/ArabellaAldaine
«Мы с Этель сделали лучше».
Фото: twitter.com/ Caitlinmae
Фото: twitter.com/SaraMarshall
«Потрясающе! Это я и Тинкер».