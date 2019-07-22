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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев

22 июля 2019 15:01
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Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились.

Снимки собрало издание Bored Panda.

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -1

Фото:  twitter.com/ HclaytonWright

Элизабет Тейлор со своей собакой. 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -4

Фото:  twitter.com/micharlmario1

«Родственные души».

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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -7

Фото:  twitter.com/Kathbum

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -9

Фото:  twitter.com/ Zeenie75

«Я и моя морская свинка Покито. И парик не нужен».

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -12

Фото:  twitter.com/wrongpotato

«Я достигла уровня эксперта в подборе собак».

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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -15

Фото: twitter.com/tds153

«Если вы действительно преданы идее, парик вам не нужен». 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -18

Фото: twitter.com/ArabellaAldaine

«Мы с Этель сделали лучше». 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -21

Фото: twitter.com/ Caitlinmae

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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев -24

Фото:  twitter.com/SaraMarshall

«Потрясающе! Это я и Тинкер». 

# Домашние животные # калейдоскоп # Гарри Клэйтон-Райт # Элизабет Тейлор # Фотофакт

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