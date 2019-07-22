Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев

Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились. Снимки собрало издание Bored Panda.

Фото: twitter.com/ HclaytonWright

Элизабет Тейлор со своей собакой.

Фото: twitter.com/micharlmario1

Фото: twitter.com/Kathbum

Фото: twitter.com/ Zeenie75

«Я и моя морская свинка Покито. И парик не нужен».

Фото: twitter.com/wrongpotato

«Я достигла уровня эксперта в подборе собак». В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»

Фото: twitter.com/tds153

«Если вы действительно преданы идее, парик вам не нужен».

Фото: twitter.com/ArabellaAldaine

«Мы с Этель сделали лучше».

Фото: twitter.com/ Caitlinmae

Фото: twitter.com/SaraMarshall