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Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото

20 декабря 2018 16:29
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Новости России. Интернет-пользователи отметили сходство олимпийской чемпионки Алины Загитовой и герцогини Меган Маркл.

Под одним из постов о знаменитой фигуристке было отмечено, что черты лица девушек похожи, а романтичные образы – близки.

Меган Маркл – супруга принца Гарри, бывшая актриса и модель. Королевская свадьба состоялась в мае нынешнего года.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и России. Выступления фигуристки не раз устанавливали мировые рекорды.

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду (читать далее). 

Мы собрали фото Меган Маркл и Алины Загитовой. Мы не станем делать выводы, похожи ли девушки. Смотрите сами.

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-1

Фото: instagram.com/azagitova

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-3

Фото: Daily Mail

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-5

Фото: instagram.com/azagitova

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-7

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-9

Фото: instagram.com/azagitova

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-11

Фото: John Rainford/WENN

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-13

Фото: fsrussia.ru

Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото-15

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Меган Маркл

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