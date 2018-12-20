Вы замечали внешнее сходство Меган Маркл и Алины Загитовой? 8 фото

Новости России. Интернет-пользователи отметили сходство олимпийской чемпионки Алины Загитовой и герцогини Меган Маркл.

Под одним из постов о знаменитой фигуристке было отмечено, что черты лица девушек похожи, а романтичные образы – близки.

Меган Маркл – супруга принца Гарри, бывшая актриса и модель. Королевская свадьба состоялась в мае нынешнего года.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка, чемпионка Европы и России. Выступления фигуристки не раз устанавливали мировые рекорды.

От красной балерины до тигрёнка. Образы фигуристки Алины Загитовой на льду (читать далее).

Мы собрали фото Меган Маркл и Алины Загитовой. Мы не станем делать выводы, похожи ли девушки. Смотрите сами.