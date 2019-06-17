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Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи

17 июня 2019 08:28
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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – 14-летняя Дева – стала гостьей модного показа.  

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи -1

Фото: instagram.com/dolcegabbana

Девушка приковала к себе внимание прессы не только потому, что редко появляется на мероприятиях, а также из-за сходства с известной мамой. Интернет-пользователи признаются, что девочка с каждым годом становится все больше похожа на актрису.  

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи -4

Фото: instagram.com/deva.cassel

Дева для выхода выбрала черные брюки, красный топ, жакет и босоножки.  

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи -7

16-летняя Моника Беллуччи. Фото: Elite Model Management

Сама Дева Кассель уже заключила контракт с модным домом и снялась в рекламной кампании нового аромата. Эта работа – стала первым творческим проектом дочери знаменитых актеров.  

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи -10

Фото: instagram.com/deva.cassel

Мама девушки в одном из интервью рассказывала, что у Девы мягкий характер, но она может вспылить, она без стресса  переживает изменения и любит путешествовать – ей комфортно везде.  

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи -13

Дева – старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У экс-супругов также есть 9-летняя дочь Леони.  

Эволюция прекрасного образа: как менялся стиль Моники Беллуччи (смотрите здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Моника Беллуччи # Дева Кассель # Венсан Кассель

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