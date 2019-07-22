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«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

22 июля 2019 12:39
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Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье США.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков -1

Компания Columbia Sportsfishing поделилась этим ошеломляющим видео на своей странице в Instagram, назвав его «эпизодом из реальной жизни акул».

Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа

Капитан Марк Коста описал встречу с хищником. Он сказал, что только вывел группу людей на своей лодке, когда акула выскочила из воды.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков -4

«Она приблизилась и схватила рыбу, а затем перевернулась в воздухе, чтобы уплыть обратно», – рассказал капитан. «На самом деле акула ударила лодку хвостом». Семья рыбаков сильно испугалась, когда столкнулась с хищником лицом к лицу.

Десятью днями ранее экипаж Косты еще раз столкнулся с гораздо большей акулой, примерно в трех километрах от места последнего инцидента.

«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков -7

Встречи с акулами в Кейп-Коде не редкость, поскольку животные приходят в этот район, чтобы охотиться на тюленей. Некоторые пляжи Америки были закрыты в связи с нападением акул. В прошлом году один человек погиб, а другой получил серьезные ранения после нападения морских хищников.

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# Дикие животные # калейдоскоп # Марк Коста

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