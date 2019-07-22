«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье США.

Компания Columbia Sportsfishing поделилась этим ошеломляющим видео на своей странице в Instagram, назвав его «эпизодом из реальной жизни акул».

Огромная белая акула преследовала серферов в нескольких метрах от пляжа

Капитан Марк Коста описал встречу с хищником. Он сказал, что только вывел группу людей на своей лодке, когда акула выскочила из воды.