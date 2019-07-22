«Она приблизилась и схватила рыбу». Большая белая акула сильно напугала семью рыбаков

Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье США.
Большая белая акула выпрыгнула из воды прямо возле рыбацкой лодки, чтобы выхватить рыбу с крючка. Случай произошел в заливе Кейп-Код, на северо-восточном побережье США.
Компания Columbia Sportsfishing поделилась этим ошеломляющим видео на своей странице в Instagram, назвав его «эпизодом из реальной жизни акул».
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Капитан Марк Коста описал встречу с хищником. Он сказал, что только вывел группу людей на своей лодке, когда акула выскочила из воды.
«Она приблизилась и схватила рыбу, а затем перевернулась в воздухе, чтобы уплыть обратно», – рассказал капитан. «На самом деле акула ударила лодку хвостом». Семья рыбаков сильно испугалась, когда столкнулась с хищником лицом к лицу.
Десятью днями ранее экипаж Косты еще раз столкнулся с гораздо большей акулой, примерно в трех километрах от места последнего инцидента.
Встречи с акулами в Кейп-Коде не редкость, поскольку животные приходят в этот район, чтобы охотиться на тюленей. Некоторые пляжи Америки были закрыты в связи с нападением акул. В прошлом году один человек погиб, а другой получил серьезные ранения после нападения морских хищников.
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