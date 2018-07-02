2 июля на ЧМ-2018 в 1/8 финала сборная Бразилии встретится со сборной Мексики, бельгийцы сыграют с японцами

Новости России. 2 июля определятся ещё два четвертьфиналиста ЧМ-2018. В понедельник Бразилии предстоит встреча с Мексикой, а Бельгии с Японией.

В 17:00 на стадионе «Самара Арена» бразильцы сыграют с мексиканцами. В это время синоптики обещают +34°С, так что футболистам придётся попотеть.

В последних шести чемпионатах сборная Мексики так и не смогла пройти дальше 1/8, а сборная Бразилии, наоборот, успешно проходила в четвертьфинал. В личных встречах сборных бразильцы 23 раза вышли победителями и 10 раз проиграли, также было 7 ничьих.

На «Ростов Арене» противостояние бельгийцев и японцев начнётся в 21:00. За последние пять ЧМ сборная Японии выходила в плей-офф дважды. Но они ни разу не смогли попасть в четвертьфинал.

В товарищеском матче бельгийцы одолели японцев со счётом 1:0. В этот раз сборной Японии будет ещё сложнее, поскольку сборная Бельгии уже успела как следует разогреться на ЧМ.