«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт
Максим Галкин опубликовал новое видео со своей семьей.
В ролике юморист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, а также дочь певицы Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией.
Такой дружной компанией семья отправилась на день рождения к друзьям. Перед выходом герои ролика рассказали о том, как они нарядились на праздник.
«Мы едем на день рождения», – радостно пропела Алла Пугачева.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Четырехлетняя Лиза рассказала, что на ней надето платье с цветочками: «Я сегодня белоснежная».
На шестилетней Клавдии было надето золотистое платье, розовое колечко и сережки.
Кристина Орбакайте описала свое платье «голубенькое с пайетками и кофточкой, которую мама подарила».
Алла Пугачева рассказала и о своем наряде.
Алла Пугачева:
А что было, то и надела. Что налезло, то и пошло.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Тут в разговор вступила Лиза, которая добавила, что мама «беленькая и воздушная». Певица согласилась и отметила, что она «как ее дочурочка младшая».
Дошла очередь и до мужской половины семьи.
Алла Пугачева:
И два мужика моднючих.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Подписчики были восхищены тем, как выглядит семья. А особенно поклонники отметили то, как замечательно выглядит Примадонна и что Лиза растет очень остроумной девочкой.
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