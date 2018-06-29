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«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт

29 июня 2018 08:57
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Максим Галкин опубликовал новое видео со своей семьей.

В ролике юморист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, а также дочь певицы Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией.

Такой дружной компанией семья отправилась на день рождения к друзьям. Перед выходом герои ролика рассказали о том, как они нарядились на праздник.

«Мы едем на день рождения», – радостно пропела Алла Пугачева.

«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Четырехлетняя Лиза рассказала, что на ней надето платье с цветочками: «Я сегодня белоснежная».

На шестилетней Клавдии было надето золотистое платье, розовое колечко и сережки.

Кристина Орбакайте описала свое платье «голубенькое с пайетками и кофточкой, которую мама подарила».

Алла Пугачева рассказала и о своем наряде.

Алла Пугачева:
А что было, то и надела. Что налезло, то и пошло.

«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Тут в разговор вступила Лиза, которая добавила, что мама «беленькая и воздушная». Певица согласилась и отметила, что она «как ее дочурочка младшая».

Дошла очередь и до мужской половины семьи.

Алла Пугачева:
И два мужика моднючих.

«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Подписчики были восхищены тем, как выглядит семья. А особенно поклонники отметили то, как замечательно выглядит Примадонна и что Лиза растет очень остроумной девочкой.

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Алла Пугачёва # Кристина Орбакайте # Фотофакт

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