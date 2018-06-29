«Два мужика моднючих». Семейный выход Галкина и Пугачёвой с детьми – фотофакт

Максим Галкин опубликовал новое видео со своей семьей.

В ролике юморист, его жена Алла Пугачева, их дети Лиза и Гарри, а также дочь певицы Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией.

Такой дружной компанией семья отправилась на день рождения к друзьям. Перед выходом герои ролика рассказали о том, как они нарядились на праздник.

«Мы едем на день рождения», – радостно пропела Алла Пугачева.