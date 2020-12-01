Как узнать, что у вас холодовая аллергия, и нужно ли это лечить? Советы врача

Как отличить болезнь от обычного обветривания кожи, нужно ли лечение и есть ли профилактика?

Холодная промозглая погода мало кому нравится. В это время нужно особо обратить внимание на кожу. Если есть вопросы – к врачу. Именно в этот сезон одно из распространенных явлений – аллергия на холод, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Громада, врач-аллерголог:

Холодовая аллергия – необязательно это должен быть мороз или отрицательная температура по Цельсию. Однако общее переохлаждение, ознобление также могут привести к развитию симптомов холодовой аллергии, которая сопровождается зудом, отечностью кожи, покраснением, наличием высыпаний по типу крапивницы или ультикарным высыпанием, понижением давления, головными болями.

При развитии аллергической реакции на холод всегда в своей аптечке нужно иметь антигистаминные препараты, которые подходят непосредственно вам, для того чтобы быстро расстаться с этими симптомами.