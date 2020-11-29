Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком

Девушка красила волосы и не заметила, что один из пальцев перчатки порвался. Теперь юная леди могла бы легко найти общий язык со смурфиками.

Как рассказала пользовательница Reddit под ником Fibby, раньше она красила волосы только в угольно-чёрный цвет. Когда девушке это надоело, она начала осветлять волосы, постепенно делая их светло-русыми. Из-за этого волосы стали ломкими и пришлось отстричь около семи сантиметров.

И вот недавно Fibby решила, что настало время сменить имидж. Она запаслась краской и потратила примерно шесть часов, чтобы покрасить волосы в синий цвет. Но произошёл неожиданный побочный эффект.