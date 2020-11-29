Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров

Мужчина наблюдал, как играет дочь, и в его голове всплыла сцена из фильма. Так отец и ребёнок нашли для себя отличное хобби.

Как сообщает Daily Mail, 40-летний житель города Хингем американского штата Массачусетс Алекс Зейн находился дома вместе с 5-летней дочкой Матильдой. Когда девочка забралась на игрушечный автомобиль, мужчина словно увидел сцену из фильма, сфотографировал дочь и отправил снимок другу.

Получив позитивный отклик, Алекс опубликовал фотографию в Facebook. Там на снимок обратили внимание даже незнакомцы, после чего у Зейна возникла идея. Он предложил дочери воссоздавать сцены из фильмов, и девочка согласилась. Первое время папа и дочь делали по одной фотографии в день, но затем замедлили темп и решили публиковать по одному снимку в неделю.