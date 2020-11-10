Как ухаживать за лицом осенью? Рецепты натуральных масок для жирной и сухой кожи

Подобранная по сезону одежда помогает нашему организму пережить холода, но вот что делать с лицом? Ведь в эту пору кожа становится особенно уязвимой, рассказали в программе «Плюс-минус». Начать осенний уход рекомендуют прежде всего с правильного питания. Порадуйте себя яблоками, тыквой, виноградом, клюквой, орехами, гранатом и свеклой.

Не забывайте о питьевом режиме и увлажнении кожи. Специалисты советуют подобрать специальные осенние средства для ухода за лицом. Как сделать полезную осеннюю маску для лица в домашних условиях? Рассказывает эксперт.

Елена Куткович, врач-дерматокосметолог:

Не так страшна осень для кожи, как об этом говорят. Самое неприятное – резкий перепад температур: на улице и в помещении. Мы можем помочь себе сами дома. Страдает наша гидролипидная мантия, поэтому мы ее должны по возможности увлажнять. Хорошо, если вы будете это делать регулярно, тогда вам гарантирована хорошая увлажненная кожа. Можно прибегать к салонным процедурам, кремам, но можем помочь себе некоторыми продуктами, которые у нас есть.

Приготовим две маски: одну для сухой кожи, а вторую для жирной. Для первой маски для сухой кожи нам понадобятся банан и предварительно замоченная овсянка. Эта маска из простых ингредиентов поможет нашу кожу увлажнить, напитать и восполнить витамины и микроэлементы.

Овсянку перед нанесением желательно измельчить в кофемолке, тогда нанесение будет более комфортным. Для жирной кожи отлично подойдет маска из спирулины. Это микронизированные водоросли.

Как порошок из спирулины, так и измельченный активированный уголь, это будет прекрасная маска-детокс, которая почистит ваши поры и зарядит вашу кожу энергией.