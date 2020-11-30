Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение

Если праздник не идет к нам, тогда мы сами отправляемся на его поиски. Как выбить осеннюю хандру из колеи и почувствовать себя героем новогодней сказки, расскажет психолог. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Ожидание Нового года – это определенного рода ресурс. Нам кажется, что все изменится после того, как наступит Новый год, это ожидание заставляет нас радоваться и верить в чудо. И для взрослых, и для детей – это определенного рода состояние счастья, удовольствия, возвращения в детство, в котором безопасно, тепло и уютно.

Можно уже сейчас начать подготовку, например, приобрести сувениры для близких. Займитесь упаковкой подарков – это отдельный вид семейного творчества. Трогательный ритуал еще больше сблизит и вдохнет в будни позитив. Ольга Гома:

Уделите особое внимание своему внешнему виду, каким-то нарядам на корпоративы. Вместе с детьми выберите наряд на утренник, пусть это будет то, чего они очень сильно хотят. Пусть это будет герой, которого они обожают, пусть это тоже станет для них частью праздника и атмосферы.

Превратите дом в тематическую фотозону. Новогодний декор можно смастерить своими руками. Смена обстановки непременно скажется и на смене настроения.

Ольга Гома:

Старайтесь, чтобы подготовка к празднику стала для вас семейной традицией – это будет сближать, вы вместе будете планировать, что и в какой день сделать. Для этого очень подходят адвент-календари или календари ожидания Нового года. Каждый день в этом календаре вы придумываете и прописываете заранее какие-то квесты, задания для подготовки к Новому году. Это может быть создание украшений, это может быть просмотр новогоднего фильма.

Организуйте домашний кинотеатр, бой снежками, костюмированную фотосессию – пусть каждый день заполнит незабываемый перформанс. И помните Новый год – это возможность начать все с чистого листа. Освободите от прошлого и тело, и душу.

Ольга Гома:

Вы можете заняться тем, чтобы расхламить свое пространство, свой дом от ненужных вещей, а также обязательно уделите внимание еще и соцсетям, фотографиям в телефонах, наведите порядок в ноутбуке на рабочем столе, это тоже вас немножко освободит. Возможно, стоит вспомнить то, что радовало именно вас в детстве и воспроизвести эту атмосферу.