Прямой эфир

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение

30 ноября 2020 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если праздник не идет к нам, тогда мы сами отправляемся на его поиски. Как выбить осеннюю хандру из колеи и почувствовать себя героем новогодней сказки, расскажет психолог.

Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Ожидание Нового года – это определенного рода ресурс. Нам кажется, что все изменится после того, как наступит Новый год, это ожидание заставляет нас радоваться и верить в чудо. И для взрослых, и для детей – это определенного рода состояние счастья, удовольствия, возвращения в детство, в котором безопасно, тепло и уютно.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-1

Можно уже сейчас начать подготовку, например, приобрести сувениры для близких. Займитесь упаковкой подарков – это отдельный вид семейного творчества. Трогательный ритуал еще больше сблизит и вдохнет в будни позитив.

Ольга Гома:
Уделите особое внимание своему внешнему виду, каким-то нарядам на корпоративы. Вместе с детьми выберите наряд на утренник, пусть это будет то, чего они очень сильно хотят. Пусть это будет герой, которого они обожают, пусть это тоже станет для них частью праздника и атмосферы.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-4

Превратите дом в тематическую фотозону. Новогодний декор можно смастерить своими руками. Смена обстановки непременно скажется и на смене настроения.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-7

Ольга Гома:
Старайтесь, чтобы подготовка к празднику стала для вас семейной традицией – это будет сближать, вы вместе будете планировать, что и в какой день сделать. Для этого очень подходят адвент-календари или календари ожидания Нового года. Каждый день в этом календаре вы придумываете и прописываете заранее какие-то квесты, задания для подготовки к Новому году. Это может быть создание украшений, это может быть просмотр новогоднего фильма.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-10

Организуйте домашний кинотеатр, бой снежками, костюмированную фотосессию – пусть каждый день заполнит незабываемый перформанс. И помните Новый год – это возможность начать все с чистого листа. Освободите от прошлого и тело, и душу.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-13

Ольга Гома:
Вы можете заняться тем, чтобы расхламить свое пространство, свой дом от ненужных вещей, а также обязательно уделите внимание еще и соцсетям, фотографиям в телефонах, наведите порядок в ноутбуке на рабочем столе, это тоже вас немножко освободит. Возможно, стоит вспомнить то, что радовало именно вас в детстве и воспроизвести эту атмосферу.

Не чувствуете приближение Нового года? Эти советы помогут настроиться на праздничное настроение-16

Наполняйте дом волшебством, и чудо непременно постучится в ваши двери.

# Психология # калейдоскоп # Ольга Гома # Мария Кронда # Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров
29 ноября 2020 11:30

Отец и дочь воссоздают сцены из знаменитых фильмов. И вот девять самых весёлых примеров

Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком
29 ноября 2020 10:34

Девушка красила волосы, когда порвалась перчатка. Теперь мы знаем, как стать смурфиком

Женщина готовит сыну обед в школу, но мальчику запрещают его есть. Вот как выглядит ссобойка
29 ноября 2020 09:44

Женщина готовит сыну обед в школу, но мальчику запрещают его есть. Вот как выглядит ссобойка