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Как украсили ёлки к Новому году Лобода, Лорак, Шарапова и еще 22 знаменитости

28 декабря 2018 13:28
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Приближается Новый год, а значит, что символ праздника – елка – уже наряжена, а подарки, которые будут лежать под ней – подготовлены.

Однако для тех, кто отложил украшение новогодней красавицы на последний момент, мы для вдохновения собрали ели знаменитостей, которые они подготовили к празднику.

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Донателла Версаче выбрала для оформления елки белый цвет, Кайли Дженнер отдала предпочтение золоту, Мария Шарапова и Максим Мирный выбрали живые ели, а кто-то украсил дерево раритетным игрушкам.

В рамках рубрики Instagram-обзор мы заглянули на страницы знаменитостей в соцсетях и выбрали яркие новогодние фото. 

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # Кайли Дженнер # Светлана Лобода # Рената Литвинова # Сергей Лазарев # Наталья Водянова # Донателла Версаче # Глюкоза # Дженнифер Лопес # Максим Мирный # Макс Корж

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