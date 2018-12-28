Как украсили ёлки к Новому году Лобода, Лорак, Шарапова и еще 22 знаменитости

Приближается Новый год, а значит, что символ праздника – елка – уже наряжена, а подарки, которые будут лежать под ней – подготовлены.

Однако для тех, кто отложил украшение новогодней красавицы на последний момент, мы для вдохновения собрали ели знаменитостей, которые они подготовили к празднику.

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Донателла Версаче выбрала для оформления елки белый цвет, Кайли Дженнер отдала предпочтение золоту, Мария Шарапова и Максим Мирный выбрали живые ели, а кто-то украсил дерево раритетным игрушкам.

В рамках рубрики Instagram-обзор мы заглянули на страницы знаменитостей в соцсетях и выбрали яркие новогодние фото.