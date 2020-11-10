Считаете голубей бесполезными птицами? Самый дорогой из них стоит 1,5 миллиона долларов и владеет личной охраной

Гоночный голубь был продан на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Всё дело в родословной этого пернатого.

Как сообщает Oddity Central, 2-летняя птица из Бельгии Нова Ким недавно стала самой дорогой голубкой в мире. Продавцом является известный птицевод, его птицы не раз завоёвывали титулы и побеждали на национальных чемпионатах.