Считаете голубей бесполезными птицами? Самый дорогой из них стоит 1,5 миллиона долларов и владеет личной охраной

Гоночный голубь был продан на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Всё дело в родословной этого пернатого.
Как сообщает Oddity Central, 2-летняя птица из Бельгии Нова Ким недавно стала самой дорогой голубкой в мире. Продавцом является известный птицевод, его птицы не раз завоёвывали титулы и побеждали на национальных чемпионатах.
Фото: Pipa Piegon Paradise
По словам экспертов, покупатель вряд ли будет использовать птицу именно для гонок. Скорее всего, он продолжит селекцию и затем продаст её потомков ещё дороже. В настоящее время Нова охраняется, чтобы с ней ничего не случилось до тех пор, пока она не попадёт в руки к своему новому владельцу.
Кстати, ранее мы рассказывали про невероятно редкую черепаху. И её очень легко спутать с обычным сыром – подробнее здесь.