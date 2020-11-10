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Считаете голубей бесполезными птицами? Самый дорогой из них стоит 1,5 миллиона долларов и владеет личной охраной

10 ноября 2020 09:56
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Гоночный голубь был продан на аукционе за 1,5 миллиона долларов. Всё дело в родословной этого пернатого.

Как сообщает Oddity Central, 2-летняя птица из Бельгии Нова Ким недавно стала самой дорогой голубкой в мире. Продавцом является известный птицевод, его птицы не раз завоёвывали титулы и побеждали на национальных чемпионатах.

Считаете голубей бесполезными птицами? Самый дорогой из них стоит 1,5 миллиона долларов и владеет личной охраной -1

Фото: Pipa Piegon Paradise 

По словам экспертов, покупатель вряд ли будет использовать птицу именно для гонок. Скорее всего, он продолжит селекцию и затем продаст её потомков ещё дороже. В настоящее время Нова охраняется, чтобы с ней ничего не случилось до тех пор, пока она не попадёт в руки к своему новому владельцу.

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# Человек и животные # калейдоскоп

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