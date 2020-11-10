Знаменитые дети СССР. Рассказываем, как сложились их судьбы

Эти советские дети уже в юном возрасте стали популярны. Кто-то писал стихи, кто-то рисовал, а кто-то снимался в фильмах. Ребят узнавали на улицах, приглашали на радио и телевидение, многие журналисты мечтали позвать маленьких знаменитостей на интервью. Так кто же они, как стали популярными и как сложилась их судьба? Рассказываем. Надя Рушева Надя начала рисовать в юном возрасте, в пять лет. Насчитывается около 12 тысяч ее рисунков. Самое интересное то, что ребенка никто не учил рисовать, она не занималась в художественной школе. Когда ей исполнилось 12, то уже проводились выставки, на которых были представлены ее работы. Их представляли не только в СССР, но и в Индии, США, Японии.

Фото: instagram.com/bibliotekaiskusstv

Сама девочка рассказывала, что никогда не рисует на черновике, она видит свой рисунок, поэтому даже ластик ей не нужен. Она создала иллюстрации ко множеству книг. Ее рисунками украшены «Маленький принц», «Мастер и Маргарита», «Война и мир». Умерла в возрасте 17 лет от разрыва аневризмы сосуда головного мозга. Ника Турбина Уже в четыре года Ника начала писать стихи, а в девять лет вышел ее первый сборник. Однако девочка писала совсем не детские стихи. В ее творчестве постоянно присутствовала трагичность. Турбина страдала астмой. По ночам, во время бессонницы из-за приступов, она начинала слышать в голове свои стихи.

Фото: instagram.com/psiholog_dety

Ее родителям неоднократно советовали отвести девочку к психологу, но они не посчитали нужным. Это привело к тому, что в 16 у Ники случился сильнейший нервный срыв. Она обращалась за помощью к психиатрам. Кроме того, она часто выпивала и злоупотребляла наркотиками. В 2002 году во время встречи с друзьями произошел несчастный случай, девушка сорвалась с подоконника. На тот момент Нике было 27. Катя Лычева Катя запомнилась всем как посол доброй воли от Советского Союза. В 1986 она летала в США с миссией мира и олицетворяла советскую миролюбивую политику. Часто ее сравнивали с Самантой Смит.

Фото: instagram.com/istoriya_rossii_v_datah

После поездки девочку начали приглашать на съемки фильмов, журналисты следили за каждым ее шагом. Но это продолжалось недолго. Катю начали постепенно забывать. Лычева переехала во Францию, отучилась в Сорбонне. Занимается международными проектами, а вот с журналистами общаться не спешит. Паша Коноплев Паша родился вундеркиндом. В три он умел читать и считать, в пять научился играть на пианино, а в восемь освоил физику. Конечно же, учился на отлично. Только друзей у мальчика не было. Одноклассники часто над ним издевались, дразнили, считали странным.

Фото: instagram.com/robot_ya

Паша в 15 поступил в технический университет, а в 18 стал одним из первых, кто разработал программу для бытового компьютера БК 0010. Парень был настолько загружен работой, что эта нагрузка сказалась на его эмоциональном состоянии. В 29 он умер в психиатрической больнице. «Аленка» – Елена Геринас Малышка Лена уже больше 50 лет является лицом шоколада «Аленка». Отец девочки, Александр Геринас, был фотографом, это он сделал снимок восьмимесячной дочки. Сначала фото украсило обложку журнала «Здоровье» в 1962, а в 1964 победило в конкурсе, объявленном «Красным Октябрем».

Фото: instagram.com/konstantin.nomer1