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Сотрудники океанариума обратили внимание на черепаху и поняли: отдых от посетителей не пошёл ей на пользу

10 ноября 2020 08:22
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Морская черепаха, которая обитает в океанариуме, набрала несколько лишних килограммов. Сотрудники учреждения решили пойти на самые серьёзные меры.

Как сообщает Shropshire Star, гигантская зелёная морская черепаха живёт насыщенной жизнью в британском океанариуме SeaLife. 19-летняя Кэмми много ест, с удовольствием плавает и поддерживает романтические отношения с 17-летним партнёром Эрни.

Сотрудники океанариума обратили внимание на черепаху и поняли: отдых от посетителей не пошёл ей на пользу -1

Фото: SeaLife Manchester 

Но совсем недавно во время очередного планового медосмотра сотрудники океанариума узнали страшную правду. Пока в учреждении не было гостей, Кэмми так расслабилась и обленилась, что набрала пару лишних килограммов. Более того, у животного на шее появились жировые складки.

Сотрудники океанариума обратили внимание на черепаху и поняли: отдых от посетителей не пошёл ей на пользу -4

Фото: SeaLife Manchester 

Беспокоясь о здоровье черепашки, люди решили посадить её на диету. А ещё любимые лакомства Кэмми начали прятать в разных углах аквариума, чтобы заставлять её больше плавать. Черепаха явно недовольна, но ничего не может поделать. Кроме того, Эрни кормят отдельно, чтобы он не пытался завоевать расположение подруги, делясь своей едой.

Сотрудники океанариума обратили внимание на черепаху и поняли: отдых от посетителей не пошёл ей на пользу -7

Фото: SeaLife Manchester 

Сотрудники океанариума отметили, что зелёные черепахи всегда обладают здоровым аппетитом, но в неволе они тратят куда меньше энергии, а потому существенно повышается риск ожирения.

Кстати, здоровым аппетитом обладают и коты. Один из них сбежал из дома, чтобы насладиться рыбой. А потом принёс счёт, ведь сам он не мог расплатиться за угощения – у него лапки (здесь подробнее).

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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