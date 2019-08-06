Как сложилась судьба дочери Вивьен Ли, и почему девочка росла без матери?

Прошлый век был богат на таланты. Одной из ярких представительниц мира киноискусства была британская актриса Вивьен Ли. Девушка была эффектная, целеустремлённая и хотевшая прожить свою жизнь самостоятельно, а не по наставлениям родителей. Сразу после завершения учёбы в закрытом пансионате при монастыре она поступила в Королевскую Академию Драматических искусств, а немного позже – вышла замуж за адвоката Герберта Ли Холмана, в 19 лет родив ему дочь Сюзанну Фаррингтон. Именно о Сюзанне и пойдёт речь.

Фото: imageshill.ru.net Фаррингтон родилась 12 октября 1933 года на месяц раньше срока. Вскоре после её появления на свет Вивьен решила покинуть семью, чтобы воплотить свои мечты. В итоге Сюзанна осталась жить с отцом, который занимался воспитанием дочери вместе с матерью Вивьен Гертрудой. В доме Герберта были служанки, повара и няни, так что юная Сюзанна не испытывала недостатка в заботе, за ней всегда мог кто-нибудь присмотреть. Однако девочке хотелось, чтобы именно мама уделяла ей больше внимания. Вивьен не могла себе этого позволить, ведь она стремилась стать популярной актрисой. В итоге Сюзанна обиделась на маму. Вивьен Ли. Она хотела получать радость от жизни, ценила чувство юмора и ненавидела эгоистов После начала Второй мировой войны Фарингтон вместе с бабушкой переехала жить в Канаду, где продолжила обучение в монастырской школе в Ванкувере. В Канаде Сюзанна жила со своей тётей.

Фото: imageshill.ru.net Вскоре в жизни Фиррингтон приятное событие обернулось проблемами. К девочке в гости приехала Вивьен, и произошёл взрыв популярности. Сюзанна стала объектом повышенного внимания, а также появились угрозы похищения дочери Вивьен. В монастырской школе родственников девочки попросили перевести Фаррингтон, поскольку опасались за безопасность других учеников. В итоге Гертруда перевела внучку в дневную школу, а также отменила свои планы и осталась жить вместе с Сюзанной до конца Второй мировой войны.

Фото: imageshill.ru.net Окончив Шерборнскую школу для девочек, Сюзанна, как и её мама, поступила в Королевскую Академию Драматических искусств. Девушка попробовала свои силы в кинематографе, но Холман, который был против того, чтобы его супруга была актрисой, точно также был против, чтобы его дочь шла по стопам матери. В итоге Фаррингтон стала преподавать в Академии косметологии в Найтсбридже.

Фото: imageshill.ru.net В 1950-ых Вивьен Ли стала проявлять больший интерес к жизни дочери. Хотя Сюзанна всё ещё была обижена на мать, она согласилась поехать в путешествие вместе с родителями. За время совместных поездок мать и дочь нашли общий язык. Простив Вивьен, Фаррингтон начала больше общаться с ней. Вскоре они уже были не разлей вода.

Фото: imageshill.ru.net В конце 1957 года Сюзанна вышла замуж за страхового брокера Робина Невилла Фаррингтона, с которым прожила всю жизнь. У них в браке родились трое детей: Невилл, Руперт и Джонатан. Поскольку Сюзанна не по наслышке знала, что такое нехватка родительской любви, она много времени уделяла детям, заботилась о них и помогала им определиться с выбором жизненного пути. Пять жён и одна любовь на всю жизнь. Непростая история «короля Голливуда» Кларка Гейбла

Фото: imageshill.ru.net Вивьен была рада внукам, но ко времени их появления у Ли уже были проблемы со здоровьем, поэтому она не смогла в полной мере насладиться общением с детьми Сюзанны.

Фото: imageshill.ru.net После смерти матери Фаррингтон продолжила жить спокойной жизнью, редко появляясь на публике. Сюзанна позволила биографам получить доступ к унаследованным ею личным документам Вивьен. Также Фаррингтон присутствовала на открытии музыкальной школы, названной в честь её супруга. Сюзанна ушла из жизни в 2015 году, когда ей был 81 год. Причина смерти не называлась.