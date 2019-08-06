Нет воды – нет жены. Фермер получил 16 отказов на предложение руки и сердца

Новости Индии. Некоторым жителям Индии приходится сталкиваться с определённой сложностью: плохая погода приводит к проблемам в личной жизни.

Как сообщается на сайте AsiaOne, сейчас в исторической области Индии Бунделкханде засуха, а в этой местности погода всегда очень важна для жителей, многие из которых являются фермерами.

Сельским жителям регулярно приходится преодолевать большое расстояние, чтобы добыть воду, поскольку без неё не будет и урожая. Родители не хотят, чтобы их дочери всю жизнь жили бедно и были вынуждены ходить за водой, поэтому они отказывают потенциальным женихам, у которых нет доступа к воде.

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42-летний Рам Хету с зарплатой 4 тысячи рупий (78 долларов) в месяц делал уже 16 предложений руки и сердца. Лишь один раз ему ответили «возможно», в остальных случаях отказ был моментальным: нет воды – нет жены.

Вероятно, одной из причин отказа также являются традиции Индии, где основные свадебные расходы несут родители невесты. Кроме того, невеста вручается жениху вместе с приданым. Получается, что родителям девушки совершенно невыгодно отдавать её замуж за бедного фермера.

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Некоторые индийцы отмечают, что если ситуация не улучшится, то вскоре Бунделкханд будет известен как «страна холостяков». В одной из деревень с населением 8 тысяч человек свадеб не было более двух лет. Также из деревни ежегодно уезжают около двухсот человек.