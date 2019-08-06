«Мимиметр сломался». Стеша Маликова показала нежные кадры с братом

Стефания Маликова отдыхает с семьей в теплых краях. Девушка делится кадрами и мыслями в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Дмитрия Маликова не только публикует красивые фотографии, но и делится с подписчиками вдохновением, книгами и идеями. Недавно в фотоленте Маликовой появился очаровательный снимок с младшим братом. На фото Стеша играет с Марком на пляже. В описании к фото девушка написала, что «любовь растет здесь», намекая на добрые отношения с малышом.