«Мимиметр сломался». Стеша Маликова показала нежные кадры с братом

Стефания Маликова отдыхает с семьей в теплых краях. Девушка делится кадрами и мыслями в своем Instagram-аккаунте.
Дочь Дмитрия Маликова не только публикует красивые фотографии, но и делится с подписчиками вдохновением, книгами и идеями. Недавно в фотоленте Маликовой появился очаровательный снимок с младшим братом. На фото Стеша играет с Марком на пляже. В описании к фото девушка написала, что «любовь растет здесь», намекая на добрые отношения с малышом.
Фото: instagram.com/steshamalikova
Семья Дмитрия Маликова впервые показала новорожденного сына
Пользователи сети не оставили кадры без внимания. Многие отметили красоту Стефании, другие же заметили теплые отношения между братом и сестрой. Также среди комментаторов нашлись и те, кто решил, что Стеша Маликова заметно похудела.
Фото: instagram.com/steshamalikova
Марк Маликов появился на свет в 2018 году. Его отец, Дмитрий Маликов, рассказал о рождении сына в свой День рождения – здесь подробнее.