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«Мимиметр сломался». Стеша Маликова показала нежные кадры с братом

06 августа 2019 08:15
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Стефания Маликова отдыхает с семьей в теплых краях. Девушка делится кадрами и мыслями в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Дмитрия Маликова не только публикует красивые фотографии, но и делится с подписчиками вдохновением, книгами и идеями. Недавно в фотоленте Маликовой появился очаровательный снимок с младшим братом. На фото Стеша играет с Марком на пляже. В описании к фото девушка написала, что «любовь растет здесь», намекая на добрые отношения с малышом.

«Мимиметр сломался». Стеша Маликова показала нежные кадры с братом-1

Фото: instagram.com/steshamalikova

Семья Дмитрия Маликова впервые показала новорожденного сына

Пользователи сети не оставили кадры без внимания. Многие отметили красоту Стефании, другие же заметили теплые отношения между братом и сестрой. Также среди комментаторов нашлись и те, кто решил, что Стеша Маликова заметно похудела.

«Мимиметр сломался». Стеша Маликова показала нежные кадры с братом-4

Фото: instagram.com/steshamalikova

Марк Маликов появился на свет в 2018 году. Его отец, Дмитрий Маликов, рассказал о рождении сына в свой День рождения – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Стефания Маликова # Дмитрий Маликов # Фотофакт

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