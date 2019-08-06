Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам

Женщину два года тошнило по утрам, а она не догадывалась, что ее состояние связано с утренней чашкой чая.

По информации Daily Mail, 28-летняя Антония обратилась к врачу пару лет назад и сообщила, что ее все время тошнит по утрам. Чтобы установить причину, потребовалось несколько лет.

Оказалось, что причиной плохого самочувствия стал чай с молоком, который она пила по утрам, когда приходила на работу. У девушки диагностировали аллергию на молочный белок.

Антония призналась, что чувствовала тошноту и упадок сил каждый день. «Было очень трудно ходить на работу, потому что я всегда болела. Я не была общительной и даже пропустила несколько важных событий из-за этого».