Девушку два года тошнило из-за чашки чая по утрам

Женщину два года тошнило по утрам, а она не догадывалась, что ее состояние связано с утренней чашкой чая.
По информации Daily Mail, 28-летняя Антония обратилась к врачу пару лет назад и сообщила, что ее все время тошнит по утрам. Чтобы установить причину, потребовалось несколько лет.
Оказалось, что причиной плохого самочувствия стал чай с молоком, который она пила по утрам, когда приходила на работу. У девушки диагностировали аллергию на молочный белок.
Антония призналась, что чувствовала тошноту и упадок сил каждый день. «Было очень трудно ходить на работу, потому что я всегда болела. Я не была общительной и даже пропустила несколько важных событий из-за этого».
Врач советовал постепенно исключать продукты из рациона, чтобы определить источник аллергии.
Антония решила пройти тест, который диагностировал у нее непереносимость молочных продуктов. Такой же проблемой страдает и муж девушки, мама которого и посоветовала пройти этот тест.
Девушка признается, что в ее рационе было много молочных продуктов, а утреннее чаепитие также было с молоком. Выявленная непереносимость отличается от аллергии на молоко, но работает похожим образом – запускает иммунную систему, а та пытается вывести молочный белок из организма.
Антония исключила молочные продукты из своего питания. Плохое самочувствие почти сразу прекратилось. Коровье молоко девушка заменила на соевое.
В Португалии 24-летнюю девушку парализовало после того, как она погладила кошку. Почему так произошло, читайте здесь.