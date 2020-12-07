Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?
Зимняя погода заставляет потеплее укутываться. Теплая обувь, шубы и пуховики, шапки и шарфы – в декабрьскую метель эти предметы гардероба позволяют чувствовать себя комфортно, рассказали в программе «Плюс-минус».
Отправляясь на улицу, нужно не забыть и о таком важном аксессуаре, как перчатки. Они не только дополнят образ, но и помогут сохранить здоровой кожу рук.
Марина Матус, товаровед:
С наступлением холодов, заморозков, как правило, мы нуждаемся в утеплении своих рук. Перчатки бывают из кожи овцы, козы и оленя. Кожа овцы более гладкая, в дизайне, хорошо садится на руку.
Кожа козлиная по своим характеристикам очень теплоустойчивая. Главный критерий – износостойкость. Самая теплая кожа – это кожа оленя.
Следует обратить внимание в перчатках на исполнение подкладки. Подкладки бывают: трикотажное полотно, ворсовое, чисто шерстяное, полушерсть, кашемир либо 100%-ный натуральный мех овцы.
Многие покупатели не знают правильного размера своей руки. Размер руки определяется с помощью сантиметровой ленты: обхват руки без большого пальца.
Потом выбираете модель. У кого-то длинные пальцы, средней длины пальцы и укороченные пальцы. При более теплой погоде можно использовать трикотажные перчатки.