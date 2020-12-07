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Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?

07 декабря 2020 12:52
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Зимняя погода заставляет потеплее укутываться. Теплая обувь, шубы и пуховики, шапки и шарфы – в декабрьскую метель эти предметы гардероба позволяют чувствовать себя комфортно, рассказали в программе «Плюс-минус».

Отправляясь на улицу, нужно не забыть и о таком важном аксессуаре, как перчатки. Они не только дополнят образ, но и помогут сохранить здоровой кожу рук.

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-1

Марина Матус, товаровед:
С наступлением холодов, заморозков, как правило, мы нуждаемся в утеплении своих рук. Перчатки бывают из кожи овцы, козы и оленя. Кожа овцы более гладкая, в дизайне, хорошо садится на руку.

Кожа козлиная по своим характеристикам очень теплоустойчивая. Главный критерий – износостойкость. Самая теплая кожа – это кожа оленя.

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-4

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-6

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-8

Следует обратить внимание в перчатках на исполнение подкладки. Подкладки бывают: трикотажное полотно, ворсовое, чисто шерстяное, полушерсть, кашемир либо 100%-ный натуральный мех овцы.

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-11

Многие покупатели не знают правильного размера своей руки. Размер руки определяется с помощью сантиметровой ленты: обхват руки без большого пальца.

Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?-14

Потом выбираете модель. У кого-то длинные пальцы, средней длины пальцы и укороченные пальцы. При более теплой погоде можно использовать трикотажные перчатки.

# Одежда # калейдоскоп # Ольга Войтенкова # Марина Матус # Фотофакт

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