Какие зимние перчатки самые тёплые и как определить размер перед покупкой?

Зимняя погода заставляет потеплее укутываться. Теплая обувь, шубы и пуховики, шапки и шарфы – в декабрьскую метель эти предметы гардероба позволяют чувствовать себя комфортно, рассказали в программе «Плюс-минус».

Отправляясь на улицу, нужно не забыть и о таком важном аксессуаре, как перчатки. Они не только дополнят образ, но и помогут сохранить здоровой кожу рук.