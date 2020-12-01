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Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс

01 декабря 2020 07:34
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Мария Кронда, корреспондент:
Разбирать праздничную мишуру из новогодних сундучков – сказочное удовольствие, а создавать ее своими руками – это как участвовать в волшебном ритуале. Сегодня вместе с декоратором интерьеров будем создавать магию.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -1

Елена Дежинская, декоратор интерьеров:   
Сегодня мы будем делать рождественский венок. И для этого нам понадобится: нобилис, клей-пистолет, стержни к нему, различные бантики, цветочки, шары и сухоцветы либо сушеные фрукты.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -4

У рождественского веночка есть две основные функции: это может быть веночек на входную дверь либо это может служить украшением для рождественского стола. Мы сегодня будем делать венок для двери.

Для начала мы берем веточку нобилиса, секатор и нарезаем веточки.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -7

Теперь будем делать пучки для того, чтобы сплести наш каркас и нам понадобится для этого лента.  

Мария Кронда:  
Откуда к нам пришла традиция украшать дом новогодними венками?  

Елена Дежинская:  
Все это идет из европейских стран, из Америки. Еще буквально 2-3 года назад у нас это было совершенно неактуально, сейчас это достаточно востребованно и смотрится очень красиво и празднично. 

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -10

Мария Кронда: 
Как мы соединяем?   

Елена Дежинская:  
Очень просто. Я беру по 2-3 веточки, смотрим, чтобы пучки у нас получались примерно одинаковыми. И таким образом одну веточку – в одну сторону, третью – в третью сторону и получается вот такой пучок.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -13

Следующий этап – мы соединяем пучки, которые мы сделали, наши заготовки. И вот у нас уже получается часть веночка, она имеет такую подвижную форму для того, чтобы потом мы могли ее закрутить в тех направлениях, которые нам нужны.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -16

Мария Кронда:  
Так как мы делаем веночек для двери, как нам смастерить каркас?  

Елена Дежинская:  
Для нашего веночка мы сделали специальный каркас из фанеры, он очень надежный и прочный. В домашних условиях это будет не так легко сделать, поэтому есть один суперспособ: картон есть буквально у каждого в доме, нужно вырезать из него круг, обмотать его бумагой и скотчем.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -19

Мария Кронда:  
Переходим к самому интересному – будем украшать венок.  

Елена Дежинская:  
При создании веночка вы можете полностью довериться своей фантазии или сделать определенную выкладку. Приклеиваем наши бантики или другие украшения по своему вкусу. У нас бантики – это наши главные акценты, теперь мы берем вспомогательные элементы декора и распределяем их, все остальные элементы будут идти на уменьшение, но они будут концентрироваться вокруг нашей основной точки.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -22

Мария Кронда:  
Какая цветовая гамма в этом году актуальна?  

Елена Дежинская:  
Это классика, которая популярна из года в год. То, что мы с вами сегодня и делаем. Наши игрушки из детства, такие интересные и оригинальные, которые создают определенный уют.  

Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс -25

И еще один новогодний аксессуар в наш сундучок готов.  

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Мария Кронда # Елена Дежинская # Фотофакт # Новый год

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