Как сделать рождественский венок? Показываем пошаговый процесс

Мария Кронда, корреспондент:

Разбирать праздничную мишуру из новогодних сундучков – сказочное удовольствие, а создавать ее своими руками – это как участвовать в волшебном ритуале. Сегодня вместе с декоратором интерьеров будем создавать магию.

Елена Дежинская, декоратор интерьеров:

Сегодня мы будем делать рождественский венок. И для этого нам понадобится: нобилис, клей-пистолет, стержни к нему, различные бантики, цветочки, шары и сухоцветы либо сушеные фрукты.

У рождественского веночка есть две основные функции: это может быть веночек на входную дверь либо это может служить украшением для рождественского стола. Мы сегодня будем делать венок для двери. Для начала мы берем веточку нобилиса, секатор и нарезаем веточки.

Теперь будем делать пучки для того, чтобы сплести наш каркас и нам понадобится для этого лента. Мария Кронда:

Откуда к нам пришла традиция украшать дом новогодними венками? Елена Дежинская:

Все это идет из европейских стран, из Америки. Еще буквально 2-3 года назад у нас это было совершенно неактуально, сейчас это достаточно востребованно и смотрится очень красиво и празднично.

Мария Кронда:

Как мы соединяем? Елена Дежинская:

Очень просто. Я беру по 2-3 веточки, смотрим, чтобы пучки у нас получались примерно одинаковыми. И таким образом одну веточку – в одну сторону, третью – в третью сторону и получается вот такой пучок.

Следующий этап – мы соединяем пучки, которые мы сделали, наши заготовки. И вот у нас уже получается часть веночка, она имеет такую подвижную форму для того, чтобы потом мы могли ее закрутить в тех направлениях, которые нам нужны.

Мария Кронда:

Так как мы делаем веночек для двери, как нам смастерить каркас? Елена Дежинская:

Для нашего веночка мы сделали специальный каркас из фанеры, он очень надежный и прочный. В домашних условиях это будет не так легко сделать, поэтому есть один суперспособ: картон есть буквально у каждого в доме, нужно вырезать из него круг, обмотать его бумагой и скотчем.

Мария Кронда:

Переходим к самому интересному – будем украшать венок. Елена Дежинская:

При создании веночка вы можете полностью довериться своей фантазии или сделать определенную выкладку. Приклеиваем наши бантики или другие украшения по своему вкусу. У нас бантики – это наши главные акценты, теперь мы берем вспомогательные элементы декора и распределяем их, все остальные элементы будут идти на уменьшение, но они будут концентрироваться вокруг нашей основной точки.

Мария Кронда:

Какая цветовая гамма в этом году актуальна? Елена Дежинская:

Это классика, которая популярна из года в год. То, что мы с вами сегодня и делаем. Наши игрушки из детства, такие интересные и оригинальные, которые создают определенный уют.