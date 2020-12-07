Критикуют за любую мелочь и очень редко хвалят. Какие ещё ошибки допускают родители в воспитании ребёнка

Одни говорят: наглость – второе счастье, другие утверждают: скромность украшает человека. Третьи парируют: излишняя застенчивость играет против нас. Где искать золотую середину в воспитании ребенка, узнаем у психолога. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Застенчивость может быть приобретенной вследствие воспитания родителей либо какой-то травмирующей ситуации. Если вы замечаете, что ваш ребенок дома становится совсем другим: активным, веселым, любит бегать, прыгать, предпочитает активные игры, стремится к лидерской позиции, все время хочет побеждать, то, скорее всего, в обществе его что-то ограничивает.

Излюбленный приемчик – сравнение. Ставя ребенку в пример условного Васю, родители рассчитывают на замотивированность, а получают обратный эффект. Малыш замыкается, перестает проявлять себя из-за страха неудачи. Начинаются проблемы с самооценкой. Ольга Гома:

К такому поведению может привести постоянная критика родителей, т. е. родители критикуют за любую мелочь, но при этом очень редко хвалят. Здесь важно, чтобы родители начали делать акцент на том, что у ребенка получается хорошо. Даже если это какие-то незначительные достижения, то их стоит отмечать.

Не стоит делать акцент на нерешительности своего малыша, оправдываясь перед окружающими. «Он у нас скромняжка» – слова-табу, которые закрепляют в детской голове неверные установки о себе. Если при этом еще и подавлять любую инициативу крохи, отнимая у него «пульт управления» ситуацией, то ваш малыш рискует навсегда остаться «в домике». Ольга Гома:

Ребенок хочет помыть посуду, мама волнуется, что он зальет все водой, и постоянно у него все это отбирает, соответственно, ребенок перестает проявлять инициативу и выглядит застенчивым.

Нередко малышу предъявляют завышенные требования, давая поручения не по силам. Не справившись с заданием, ребенок опускает руки и теряет всякое желание «покорять» этот мир. Ольга Гома:

У маленького ребенка просто нет опыта. Например, малыш хочет подойти поиграть с другими детками в песочнице, но не знает, как это сделать. Здесь важно, чтобы родитель не сказал ему: «Ну, чего ты боишься, как тебе не стыдно, иди подойди», а научил его. Наша задача – это обучить и поддержать в этом ребенка. Попробуйте подойти с ним и завести диалог, познакомьте его с этими детками, покажите, как нужно это делать, чтобы в следующий раз он не стеснялся.