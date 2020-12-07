«Когда выезжаешь на салатовой «Копейке», ты выделяешься из потока». Как белорусы восстанавливают ретроавтомобили

Сегодня уже никого не удивишь дорогим и современным автомобилем. А вот ретромашинкой, на которой гоняли наши бабушки и дедушки, удивить можно. Мы пообщались с Женей и Юрой. Парни занимаются как раз-таки тем, что восстанавливают ретро на колесах. Начиналась все с гаража, затем постепенно переросло в настоящую автомастерскую и дело всей жизни. Евгений Баранов, владелец автомастерской:

У каждого парнишки в детстве начиналось любовь к мотоциклам, потом к автомобилям. Мы еще на первых автомобилях советских прокатились. Когда ты его восстанавливаешь, выезжаешь в город на нем, то внимание привлекает намного больше, чем последние мерседесы, майбахи и т. д.

Юрий Клесс, владелец автомастерской:

Сейчас большинство тачек, если посмотреть на поток, едут однотипные, бездушные автомобили, все одинаковые. В среднем цвета у всех одинаковые: серый, черный, белый. И когда выезжаешь на салатовой «Копейке», ты выделяешься из потока не только тем, что у тебя редкая тачка, но и цветом.

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Помните ли вы свой первый ретроавтомобиль, который восстановили? Евгений Баранов:

Первый вообще никогда не забывается, это как первая любовь, его делали относительно долго, на энтузиазме. Изучали многие техпроцессы. Путь был не изведан. Некоторые работы производили, потом заново переделывали. В целом автомобиль получился довольно неплохой. Человек, который на нем катается, доволен остался.

К сожалению, увидеть ретроавтомобили, которые парни уже восстановили, нам не посчастливилось. Погода выдалась несносная. Владельцы легендарных авто трепетно относятся к своим раритетным друзьям, поэтому не выезжают в такую погоду даже из гаража. Но взглянуть на кузов 21-й Волги нам все же удалось. Сейчас парни усиленно занимаются ее восстановлением.

Евгений Баранов:

Данный автомобиль собран практически из новых кузовных элементов, остался родной только кузов. Крылья, двери, задние крылья – все это новое заводское.