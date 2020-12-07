«Когда выезжаешь на салатовой «Копейке», ты выделяешься из потока». Как белорусы восстанавливают ретроавтомобили
Сегодня уже никого не удивишь дорогим и современным автомобилем. А вот ретромашинкой, на которой гоняли наши бабушки и дедушки, удивить можно. Мы пообщались с Женей и Юрой. Парни занимаются как раз-таки тем, что восстанавливают ретро на колесах. Начиналась все с гаража, затем постепенно переросло в настоящую автомастерскую и дело всей жизни.
Евгений Баранов, владелец автомастерской:
У каждого парнишки в детстве начиналось любовь к мотоциклам, потом к автомобилям. Мы еще на первых автомобилях советских прокатились. Когда ты его восстанавливаешь, выезжаешь в город на нем, то внимание привлекает намного больше, чем последние мерседесы, майбахи и т. д.
Юрий Клесс, владелец автомастерской:
Сейчас большинство тачек, если посмотреть на поток, едут однотипные, бездушные автомобили, все одинаковые. В среднем цвета у всех одинаковые: серый, черный, белый. И когда выезжаешь на салатовой «Копейке», ты выделяешься из потока не только тем, что у тебя редкая тачка, но и цветом.
Юлия Пашкевич, корреспондент:
Помните ли вы свой первый ретроавтомобиль, который восстановили?
Евгений Баранов:
Первый вообще никогда не забывается, это как первая любовь, его делали относительно долго, на энтузиазме. Изучали многие техпроцессы. Путь был не изведан. Некоторые работы производили, потом заново переделывали. В целом автомобиль получился довольно неплохой. Человек, который на нем катается, доволен остался.
К сожалению, увидеть ретроавтомобили, которые парни уже восстановили, нам не посчастливилось. Погода выдалась несносная. Владельцы легендарных авто трепетно относятся к своим раритетным друзьям, поэтому не выезжают в такую погоду даже из гаража. Но взглянуть на кузов 21-й Волги нам все же удалось. Сейчас парни усиленно занимаются ее восстановлением.
Евгений Баранов:
Данный автомобиль собран практически из новых кузовных элементов, остался родной только кузов. Крылья, двери, задние крылья – все это новое заводское.
Юрий Клесс:
Сам кузов первоначально был полностью весь отпескоструен, все дырки и вся ржавчина, все вырезалось и заменялось максимально цельными элементами.
Что касается самого подхода нашей мастерской к техпроцессу восстановления, допустим, мотор от Волги 21-й, все кронштейны, крышки пескоструятся, полимерятся в родные цвета, как и было по заводу. Все гайки, болты, крышки, которые были оцинкованы, также пескоструятся и цинкуются заново.