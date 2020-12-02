Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких

Вероника Макаревич, корреспондент:

Чтобы порадовать близких оригинальным новогодним презентом, совсем необязательно мчаться в супермаркет, ведь всё гениальное просто. Лучший подарок – сделанный своими руками. Как смастерить сюрприз с душой? Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодёжи:

Сегодня я вам покажу, как сделать такое украшение на новогоднюю ёлочку.

Нам понадобятся инструменты: ножницы, линейка, карандаш и клей-пистолет, также я уже сделала заготовки из фетра размером 14 см на 6 см, вторая заготовка размером 11 см на 6 см, также 12 см на 8 см и ещё одна заготовка бирюзового цвета 11 см на 6 см. Лучше использовать фетр средней жесткости.

Мы будем использовать бусины. Так как фетр это натуральный материал, поэтому я для декора решила сюда использовать такие шапочки от желудей.

Для того, чтобы облегчить нашу работу, я уже с помощью простого карандаша и линейки наметила линии, по которым нам нужно разрезать каждый кусочек. Мы берём кусочек заготовки, ножницы и нарезаем на узенькие полосочки.

Чтобы они не перепутались, так как они у нас разного размера, складываем каждый отдельно.

Теперь склеиваем элементы.

Мы сделали 6 заготовок.

Заготовки меньшего размера склеиваем таким образом.

Остались бирюзовые полосочки, скручиваем маленькие рулетики.

Вероника Макаревич:

Чем хороши подарки, сделанные своими руками? Инна Шейх:

Это игрушка с переживанием, она от сердца, с душой. Теперь мы каждый этот рулетик вставляем в лепесточек и немножко закрепляем клеем.

Теперь мы к каждому лепесточку приделываем палочку. Остался у нас один лучик, мы к нему приделываем петельку, я беру длинный жгутик. Теперь нам осталось вот эти все модули склеить и собрать снежинку.

Вот мы собрали, но осталось самое интересное. В красивую шапочку от жёлудя вставляем такую маленькую изюминку. И украшаем бусинками.

Наша снежинка готова.