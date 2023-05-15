Ваш телефон увеличивает риск серьёзных болезней в будущем. Как от этого избавиться?

В своей статье профессор Сяньхуэй Цинь из Китая написал, что радиоволны, которые излучает телефон, могут стимулировать повышение артериального давления у людей. Кроме того, у активных пользователей смартфонов хуже психическое здоровье, а это влияет на работу сердца, пишет The Sun.

К примеру, у пользователей смартфонов риск развития повышенного кровяного давления и сердечных болезней на 7% выше, чем у тех, кто не пользуются ими постоянно. Интересно, что люди, которые разговаривают по телефону 30 и более минут в неделю, на 12% чаще болеют гипертонией. А те, кто говорит по телефону более шести часов в неделю, рискуют на 25%. Другими словами, чем больше минут, тем выше риск.