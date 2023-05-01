«Технологии развиваются очень динамично». Гендиректор Google поделился страхами из-за ИИ

Компания Google приступила к внедрению собственного чат-бота под названием Bard. Это большая языковая модель, обученная на огромном количестве данных. Она помогает распознавать текстовые сообщения и отвечать на них. Его прямым конкурентом является обновленный поисковик Bing от Microsoft, который внедрил технологию ChatGPT от OpenAI в свою поисковую систему. Как сообщает Sky News, генеральный директор Google признался, что потенциальные угрозы развития искусственного интеллекта не дают ему спать по ночам. Сундар Пичаи считает, что при неправильном применении такая технология может быть очень опасной. Он также поддержал усиливающиеся требования к регулированию воздействия искусственного интеллекта на рабочие места, неприкосновенность частной жизни и способы обмена информацией в Интернете.

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«У нас еще нет ответов на все вопросы, а технологии развиваются очень динамично. Не дает ли мне это спокойно спать по ночам? Безусловно», – сказал он в интервью программе «60 минут» на канале CBS. Разработчики Google ускорили реализацию своих планов по внедрению функций в стиле ChatGPT в свои продукты и сервисы после внезапного успеха модели OpenAI, которая в настоящее время насчитывает более 100 миллионов ежемесячных пользователей. С тех пор технология была внедрена в поисковую систему Bing от Microsoft, что поставило под угрозу длительное лидерство Google в этой области. В начале этого года представители Google запустили своего прямого конкурента, чат-бота Bard. Это стало важным шагом для компании, которая до этого с осторожностью допускала общественность к взаимодействию со своим искусственным интеллектом. В основе Bard лежит система LaMDA, которая может генерировать речь, настолько похожую на человеческую, что в прошлом году инженер компании признал ее разумной. Однако представители компании и ученые не согласны с этим утверждением.

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Google не полностью понимает ответы искусственного интеллекта. Как и ChatGPT, Bard – это большая языковая модель, обученная на огромном количестве данных для интерпретации текста и ответов на вопросы и подсказки. Тем не менее было доказано, что обе модели способны совершать фактические ошибки. Пичаи признал, что Google до сих пор не до конца понимает, почему Bard выдает те или иные ответы. «Есть один аспект, который все мы в этой области называем... ящиком Пандоры. Вы не можете полностью понять принцип работы Bard. И вы не можете точно сказать, почему он сказал именно это или почему он сделал это неправильно», – сказал он. Как же правительство относится к искусственному интеллекту? Правительство Великобритании заявило, что оно будет придерживаться мягкого подхода к регулированию искусственного интеллекта, заявив, что любые попытки законодательного регулирования в настоящий момент быстро теряют актуальность.

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