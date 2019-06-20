Как развести костёр и приготовить вкуснейший шашлык? Всего 5 советов

На календаре июнь, шашлычный сезон в самом разгаре. Один из самых популярных видов отдыха у белорусов – выезд на природу, причем для большинства лето – это, прежде всего, пикник и ароматное барбекю. Где в Минске можно приготовить мясо и насладиться кухней под открытым небом?

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:

Есть районы, в которых сейчас введен запрет на посещение лесов, соответственно в них находиться нельзя. В случае, если вы пренебрежете этими правилами, то последует ответственность.

Насладиться ароматным мясом можно на берегу Заславского, Цнянского водохранилищ, а также в Дроздах и Кринице. Более чем на двадцати пляжах установлены беседки с мангалами. А если вы уже подыскали идеальную полянку в лесу, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют с умом подойти к ее обустройству.



Секрет идеального шашлыка от армянского повара Сергея Мартиросяна Ольга Мельченко:

Необходимо в районе метра, где планируем развести костер, очистить все вокруг, чтобы не было сухой листвы и травы, обложить камнями либо окопать, чтобы было небольшое углубление и впоследствии дальше готовить пищу.

Не планируйте пикник в ветреную погоду: огонь непредсказуем. При себе желательно иметь огнетушитель либо ведро с водой. Пренебрегать правилами безопасности нельзя, даже если вы устроили летние посиделки у себя на даче. Ольга Мельченко:

Если хотим готовить на костре, то костер должен находиться не менее чем в 10 метров от построек. Если же мы делаем шашлык на мангале, то здесь уже поменьше требования, расстояние составляет не менее четырех метров.



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