«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака
Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео.
По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть тень акулы, длина которой достигает почти четырех метров. Акула плавала у поверхности воды совсем рядом с лодкой, будто преследовала ее.
Размер акулы был больше, чем рыболовное судно. Спустя время акула уплыла в океан.
Человек на борту лодки был поражен случившимся.
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Интересно, что акула находилась недалеко от пляжа, на котором любят отдыхать местные. Комментаторы были шокированы размером акулы, но многие также отмечали, что это люди плавают в естественной среде обитания этих хищников.
«Не ходите плавать, ребята», – сказал один комментатор.
Хотя нападения акул происходят очень редко, в Квинсленде в 2018 году были зафиксированы три таких случая, особенно на Большом Барьерном рифе. Один из этих случаев был смертельным.
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