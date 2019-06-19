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«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака

19 июня 2019 14:28
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Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео.  

По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть тень акулы, длина которой достигает почти четырех метров. Акула плавала у поверхности воды совсем рядом с лодкой, будто преследовала ее.  

«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака -1

Фото: Nine

Размер акулы был больше, чем рыболовное судно. Спустя время акула уплыла в океан.  

Человек на борту лодки был поражен случившимся.  

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Интересно, что акула находилась недалеко от пляжа, на котором любят отдыхать местные. Комментаторы были шокированы размером акулы, но многие также отмечали, что это люди плавают в естественной среде обитания этих хищников.  

«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака -4

Фото: Nine

«Не ходите плавать, ребята», – сказал один комментатор.  

Хотя нападения акул происходят очень редко, в Квинсленде в 2018 году были зафиксированы три таких случая, особенно на Большом Барьерном рифе. Один из этих случаев был смертельным.  

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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