«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака

Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео. По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть тень акулы, длина которой достигает почти четырех метров. Акула плавала у поверхности воды совсем рядом с лодкой, будто преследовала ее.

Фото: Nine

Размер акулы был больше, чем рыболовное судно. Спустя время акула уплыла в океан. Человек на борту лодки был поражен случившимся. «Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой Интересно, что акула находилась недалеко от пляжа, на котором любят отдыхать местные. Комментаторы были шокированы размером акулы, но многие также отмечали, что это люди плавают в естественной среде обитания этих хищников.

Фото: Nine