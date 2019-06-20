Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм

Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы?

Ирина Шидловская, менеджер службы сервиса сети ресторанов:

Мы вели разнообразное меню. Бургер-драники с сельдью. Не забыли про европейскую кухню.

Блинчики с начинкой, стейки, куриные крылья, салаты и 20 видов одних только блюд из картошки! Эксклюзив, специально разработанный поваром для гостей Европейских игр, пробуем первыми! Этот диковинный драник-бургер рискует стать главным блюдом сезона!