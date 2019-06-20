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Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм

20 июня 2019 07:23
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Путь к сердцу туриста лежит через желудок! Холодник, квашеная капуста, мачанка, драники! Но чем, кроме национальных блюд, блеснут рестораторы? 

Ирина Шидловская, менеджер службы сервиса сети ресторанов:
Мы вели разнообразное меню. Бургер-драники с сельдью. Не забыли про европейскую кухню.

Блинчики с начинкой, стейки, куриные крылья, салаты и 20 видов одних только блюд из картошки! Эксклюзив, специально разработанный поваром для гостей Европейских игр, пробуем первыми! Этот диковинный драник-бургер рискует стать главным блюдом сезона!

Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм-1

Елизавета Полещук:
Сколько стоит это блюдо?

Ирина Шидловская:
Данное блюдо стоит около 5 рублей.

Елизавета Полещук:
Вот тебе и рыба, и гарнир. И, вроде как, модненько.

Ирина Шидловская:
И по-белорусски.

Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм-4

# Европейские игры # калейдоскоп # Елизавета Полещук # Ирина Шидловская # Фотофакт

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