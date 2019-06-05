«Так и хочется нырнуть». Проинспектировали минские пляжи с испанцем из дирекции II Европейских игр

Мы приехали сюда, дабы проинспектировать минские пляжи. Без эксперта здесь не обойтись. Поможет нам в этом Роберто.

Испанец к нам приехал 8 месяцев назад координировать подготовку ко II Европейским играм. Роберто Сохо, региональный координатор национальных олимпийских комитетов Европы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (Испания):

Полагаясь на продажу билетов, можем сказать, что, конечно, все страны-соседки приедут сюда. Ожидаем большой наплыв гостей из Ирландии, потому что они точно приедут смотреть бокс. Испания, Италия. Будет много гостей из Европы. Так что, уверен, что в те две спортивные недели в Минске можно будет услышать все языки мира. Это ещё впереди. А вот пляжный сезон уже да открыт. Правда, для Роберто до приезда в Беларусь такого понятия не существовало. Круглогодичный заряд солнца и моря – в порядке вещей. Да и в Минске морской бриз не отпускает. Возле дома, как испанец сам говорит, есть отголосок родной страны – пляж «Дрозды».

Роберто Сохо:

Я живу на юге Испании – город Гранада. Мой дом находится прямо на берегу моря. Так что, у меня с пляжем тесный контакт, если так можно сказать. Итак, чтобы не быть голословными, берём основные критерии для получения Голубого флага – это гарант качества пляжа. Кстати, Испания в этом плане – безусловный лидер. Представьте, практически на семи сотнях зон отдыха у воды красуется и привлекает туристов тот самый голубой флаг. А это каждый пятый пляж Испании. Беларусь не в числе тех, кому присуждают эту международную награду. Но кто мешает представить обратную ситуацию? И первым делом оценивать отправляемся излюбленное минчанами место отдыха – Цнянское водохранилище.

Напротив первых трёх пунктов – сразу плюс: доступ к пляжу свободный, служба спасения не дремлет и на территории довольно чисто, с мусорными баками проблем явно нет. Приятно удивил родник. Роберто Сохо:

Вода, действительно, чистая. Хорошо просматривается дно. Так и хочется нырнуть. Даже похоже на испанский мини-вариант.

Стальные теннисные столы. Рядом можно поиграть и в волейбол, и в мини-футбол. Роберто Сохо:

Это место, действительно, хорошо сделали. Все могут заниматься спортом здесь. Даже спортсмены в свободное время, которые приедут на II Европейские игры. Ложка дёгтя, всё-таки, нашлась. Кабинок для переодевания здесь хватает, а вот пункт с туалетами и душем – жирный минус. Туалет общественный мы нашли, но написано, что выходной в понедельник и вторник, а мы снимаем в воскресенье.

Рядом тут находится душ. Роберто Сохо:

Но здесь нет воды. У меня положительная оценка этому пляжу. Есть минусы: нерабочие туалеты, душ, негде перекусить. Честно, я думаю, если бы не те минусы, Голубой флаг вполне можно присвоить этому пляжу. Но нужно немного поработать. Движемся дальше. Заславское водохранилище или более известное в народе как Минское море.

Сразу бросается в глаза компактность. Под рукой почти все критерии для Голубого флага. Но, всё-таки, уровень не тот.