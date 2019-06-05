«Так и хочется нырнуть». Проинспектировали минские пляжи с испанцем из дирекции II Европейских игр

Мы приехали сюда, дабы проинспектировать минские пляжи. Без эксперта здесь не обойтись. Поможет нам в этом Роберто.
Мы приехали сюда, дабы проинспектировать минские пляжи. Без эксперта здесь не обойтись. Поможет нам в этом Роберто.
Испанец к нам приехал 8 месяцев назад координировать подготовку ко II Европейским играм.
Роберто Сохо, региональный координатор национальных олимпийских комитетов Европы фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» (Испания):
Полагаясь на продажу билетов, можем сказать, что, конечно, все страны-соседки приедут сюда. Ожидаем большой наплыв гостей из Ирландии, потому что они точно приедут смотреть бокс. Испания, Италия. Будет много гостей из Европы. Так что, уверен, что в те две спортивные недели в Минске можно будет услышать все языки мира.
Это ещё впереди. А вот пляжный сезон уже да открыт. Правда, для Роберто до приезда в Беларусь такого понятия не существовало. Круглогодичный заряд солнца и моря – в порядке вещей. Да и в Минске морской бриз не отпускает. Возле дома, как испанец сам говорит, есть отголосок родной страны – пляж «Дрозды».
Роберто Сохо:
Я живу на юге Испании – город Гранада. Мой дом находится прямо на берегу моря. Так что, у меня с пляжем тесный контакт, если так можно сказать.
Итак, чтобы не быть голословными, берём основные критерии для получения Голубого флага – это гарант качества пляжа. Кстати, Испания в этом плане – безусловный лидер. Представьте, практически на семи сотнях зон отдыха у воды красуется и привлекает туристов тот самый голубой флаг. А это каждый пятый пляж Испании. Беларусь не в числе тех, кому присуждают эту международную награду. Но кто мешает представить обратную ситуацию?
И первым делом оценивать отправляемся излюбленное минчанами место отдыха – Цнянское водохранилище.
Напротив первых трёх пунктов – сразу плюс: доступ к пляжу свободный, служба спасения не дремлет и на территории довольно чисто, с мусорными баками проблем явно нет. Приятно удивил родник.
Роберто Сохо:
Вода, действительно, чистая. Хорошо просматривается дно. Так и хочется нырнуть. Даже похоже на испанский мини-вариант.
Стальные теннисные столы. Рядом можно поиграть и в волейбол, и в мини-футбол.
Роберто Сохо:
Это место, действительно, хорошо сделали. Все могут заниматься спортом здесь. Даже спортсмены в свободное время, которые приедут на II Европейские игры.
Ложка дёгтя, всё-таки, нашлась. Кабинок для переодевания здесь хватает, а вот пункт с туалетами и душем – жирный минус.
Туалет общественный мы нашли, но написано, что выходной в понедельник и вторник, а мы снимаем в воскресенье.
Рядом тут находится душ.
Роберто Сохо:
Но здесь нет воды. У меня положительная оценка этому пляжу. Есть минусы: нерабочие туалеты, душ, негде перекусить.
Честно, я думаю, если бы не те минусы, Голубой флаг вполне можно присвоить этому пляжу. Но нужно немного поработать.
Движемся дальше. Заславское водохранилище или более известное в народе как Минское море.
Сразу бросается в глаза компактность. Под рукой почти все критерии для Голубого флага. Но, всё-таки, уровень не тот.
Роберто Сохо:
Чтобы получить Голубой флаг, этому пляжу предстоит многое изменить. Вода очень грязная. Предыдущий пляж был куда лучше, потому что он большой, там всё сделано для людей. Ты, действительно, можешь провести там выходные. Здесь близко к городу, но сервис оставляет желать лучшего.