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3 августа День арбуза. Чем ещё известна эта дата?

03 августа 2023 06:39
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3 августа, отмечают вкусный праздник – День арбуза. Сегодня арбузы выращивают практически во всех странах мира, и больше всего – в Китае. Зато Японии нет равных по количеству самых странных сортов арбузов: там вывели квадратные арбузы, арбузы в виде пирамиды, арбузы с желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 10 сантиметров.

3 августа День арбуза. Чем ещё известна эта дата?-1

Не секрет, что арбузы – это не только вкусное, но и очень полезное лакомство. В нем более 90 % воды и всего около 6 % сахара от общей массы. Арбуз – это превосходный источник витамина А, содержит комплекс витаминов группы В, витамин С и фолиевую кислоту. И, конечно же, арбузы – это источник не только микроэлементов, но и хорошего настроения. Если вы тоже любите эту ягоду, присоединяйтесь к празднованию Дня арбуза и наслаждайтесь этим вкусным и полезным лакомством.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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