2 августа – День книжки-раскраски. Чем ещё известна эта дата?

2 августа – День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Воздушно-десантные войска, или как еще их часто называют «голубые береты», – одно из самых элитных подразделений армии. Участниками этого отряда становятся лишь избранные, обладающие силой, мужеством и отвагой.