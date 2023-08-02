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2 августа – День книжки-раскраски. Чем ещё известна эта дата?

02 августа 2023 07:19
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2 августа – День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси. Воздушно-десантные войска, или как еще их часто называют «голубые береты», – одно из самых элитных подразделений армии. Участниками этого отряда становятся лишь избранные, обладающие силой, мужеством и отвагой.

2 августа – День книжки-раскраски. Чем ещё известна эта дата?-1

В 2007 году указом Президента страны был образован новый род войск – силы специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, который стал правопреемником воздушно-десантных войск. Сегодня силы специальных операций – одно из самых надежных звеньев в системе национальной безопасности нашей страны.

Смотрите подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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