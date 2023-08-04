4 августа Международный день дымчатого леопарда. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня,4 августа, отмечают свой профессиональный праздник представители довольно редкой профессии. Сегодня День спелеолога. Спелеолог – это геолог, который специализируется на изучении пещер. На сегодня существуют не только природные, но и искусственные подземелья, поэтому существует такая разновидность спелеологов, как спелестологи.