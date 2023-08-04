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4 августа Международный день дымчатого леопарда. Чем ещё известна эта дата?

04 августа 2023 06:43
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Сегодня,4 августа, отмечают свой профессиональный праздник представители довольно редкой профессии. Сегодня День спелеолога. Спелеолог – это геолог, который специализируется на изучении пещер. На сегодня существуют не только природные, но и искусственные подземелья, поэтому существует такая разновидность спелеологов, как спелестологи.

4 августа Международный день дымчатого леопарда. Чем ещё известна эта дата?-1

Они исследуют искусственные подземные сооружения: горные выработки, древние и современные городские коммуникации. Индустриальных спелестологов называют еще диггерами. Они проходят подземными дренажными системами, канализационными коллекторами, посещают заброшенные военные объекты. Спелеология для многих является не только профессией, но и увлечением. Во многих городах мира существуют организации диггеров, исследующих подземные сооружения города.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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