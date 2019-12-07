Как рассчитать рост будущего ребёнка? Четыре приблизительных способа

Многим родителям интересно, какого роста будет ребёнок, когда вырастет. На все сто процентов предсказать это невозможно, но есть весьма любопытные способы, которые дадут приближенный к реальности результат. Способ первый Чтобы узнать рост мальчика, нужно сложить рост родителей, прибавить число «13» и разделить сумму на два. Например, рост мамы 160 см, рост папы 180 см. Тогда рост их сына вычисляется так: 160 + 180 + 13 = 353/2 = 176,5 см. В случае девочки всё то же самое, но нужно отнять «13».

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Способ второй Складывается рост родителей и делится на два. Затем в случае мальчика нужно прибавить 6,4 см, а в случае девочки – отнять. Вычисляем рост дочки: 160 + 180 = 340/2 = 170 - 6,4 = 163,6 см. Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток Способ третий На основе роста ребёнка в 12 месяцев. В случае девочки необходимо прибавить 95 см, в случае мальчика – 100 см. Вычислить очень просто. Если годовалый мальчик достигает 80 см, то во взрослом возрасте он будет 180 см. Однако стоит отметить, что погрешность этого способа довольно высока. Способ четвёртый Нужно измерить рост ребёнка в два года, а затем удвоить. Если в два года девочка достигает 90 см, то она может вырасти до 180 см.

Фото: instagram.com/selinababykidsjunior