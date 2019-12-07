Как рассчитать рост будущего ребёнка? Четыре приблизительных способа
Многим родителям интересно, какого роста будет ребёнок, когда вырастет. На все сто процентов предсказать это невозможно, но есть весьма любопытные способы, которые дадут приближенный к реальности результат.
Способ первый
Чтобы узнать рост мальчика, нужно сложить рост родителей, прибавить число «13» и разделить сумму на два. Например, рост мамы 160 см, рост папы 180 см. Тогда рост их сына вычисляется так: 160 + 180 + 13 = 353/2 = 176,5 см. В случае девочки всё то же самое, но нужно отнять «13».
Фото: instagram.com/evo_center
Способ второй
Складывается рост родителей и делится на два. Затем в случае мальчика нужно прибавить 6,4 см, а в случае девочки – отнять. Вычисляем рост дочки: 160 + 180 = 340/2 = 170 - 6,4 = 163,6 см.
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Способ третий
На основе роста ребёнка в 12 месяцев. В случае девочки необходимо прибавить 95 см, в случае мальчика – 100 см. Вычислить очень просто. Если годовалый мальчик достигает 80 см, то во взрослом возрасте он будет 180 см. Однако стоит отметить, что погрешность этого способа довольно высока.
Способ четвёртый
Нужно измерить рост ребёнка в два года, а затем удвоить. Если в два года девочка достигает 90 см, то она может вырасти до 180 см.
Фото: instagram.com/selinababykidsjunior
Хотя все эти способы довольно интересны, они дают лишь приблизительное значение. Рост ребёнка зависит от генов. Если говорить очень упрощённо, то у родителей есть «высокие» и «низкие» гены. Если ребёнок получит от мамы и папы набор «низких» генов, то он будет ниже обоих родителей. Если набор «высоких» – выше.
Кроме того, на рост сильно влияют климат, питание и спорт. Хорошо питающийся ребёнок, живущий в тёплом климате и активно занимающийся плаванием, получит значительный бонус к будущему росту.
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