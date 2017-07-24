«У тебя было самое большое сердце»: Linkin Park опубликовали послание Честеру Беннингтону

Новости США. На сайте Linkin Park и в социальных сетях группы опубликовано письмо, которое музыканты адресовали своему бессменному лидеру. Команда не может смириться с тем, что Честера Беннингтона нет в живых.

Послание Честеру Беннингтону:

Дорогой Честер, наши сердца разбиты. Нас продолжает сотрясать волна горя и отрицания, пока мы пытаемся осознать произошедшее. Ты затронул столько жизней, даже больше, чем мог себе представить. Мы почувствовали настоящий поток любви и поддержки со всего мира. Талинда и семья ценят это и хотят, чтобы весь мир знал, что ты – лучший муж, сын и отец.

Когда ты говорил о грядущих годах вместе, твое воодушевление заражало. Твое отсутствие оставляет пустоту, которая никогда не будет заполнена. В комнате не хватает твоего шумного, остроумного, амбициозного, креативного, доброго, щедрого голоса. Мы пытаемся внушить самим себе, что демоны, отнявшие тебя, всегда были частью сделки. Если уж на то пошло, именно то, как ты пел об этих демонах, в первую очередь заставляло полюбить тебя. Ты бесстрашно выставлял их напоказ и, таким образом, сплотил нас, научил быть более человечными. У тебя было самое большое сердце, и ты не скрывал этого. Наша любовь к музыке неугасаема. Мы пока не знаем, по какому пути пойдем дальше, но мы знаем, что ты сделал жизнь каждого из нас лучше. Спасибо тебе за этот подарок. Мы любим тебя и безумно скучаем.



Сердце фронтмена Linkin Park Честера Беннингтона перестало биться 20 июля. Его тело обнаружили в его особняке в Калифорнии. Мужчине был 41 год. У Честера остались шестеро детей. И многочисленная армия поклонников по всему миру, которые восприняли известие о смерти любимого музыканта как личное горе.