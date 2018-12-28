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Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»

28 декабря 2018 10:01
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Всех жителей и гостей Минска в новогоднюю ночь ждет масштабное музыкально-световое зрелище. Ровно в час тридцать в районе набережной Свислочи начнётся 15-минутная огненная феерия.

Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»-1

Константин Морозов, директор пиротехнической компании-устроителя новогоднего фейерверка в Минске:
Уже готовятся пиротехнические изделия, снаряжаются, готовятся пусковые установки, заряжаются. Проходит черновая работа по подготовке к монтажу и установке на острове.

Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»-4

От первой до последней секунды праздничный фейерверк прописан в компьютерной программе. Специалисты продумывают частоту залпов, сочетания цветов и даже синхронизацию с музыкой. Единственное, что может повлиять на пиротехническую кульминацию праздника – это погода. Туман и низкая облачность существенно снизят эффект светового представления.

Как правильно выбрать и хранить пиротехнику?

Константин Морозов:
Есть такое понятие – резерв. Изменяется программа в сторону уменьшения высотности и разлётности. Ситуация может измениться за сутки. И за сутки мы принимаем решение. Основную или дублирующую программу мы запускаем.

Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»-7

Остаётся надеяться на хорошее настроение небесной канцелярии и не забыть зайти на Немигу в новогоднюю ночь.

# Новый год # общество # Ольга Кузако # Вадим Макаранцев # Константин Морозов # Фотофакт

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