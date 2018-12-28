Как готовят новогодний фейерверк в Минске: «За сутки принимаем решение – основную или дублирующую программу запускаем»

Всех жителей и гостей Минска в новогоднюю ночь ждет масштабное музыкально-световое зрелище. Ровно в час тридцать в районе набережной Свислочи начнётся 15-минутная огненная феерия.
Всех жителей и гостей Минска в новогоднюю ночь ждет масштабное музыкально-световое зрелище. Ровно в час тридцать в районе набережной Свислочи начнётся 15-минутная огненная феерия.
Константин Морозов, директор пиротехнической компании-устроителя новогоднего фейерверка в Минске:
Уже готовятся пиротехнические изделия, снаряжаются, готовятся пусковые установки, заряжаются. Проходит черновая работа по подготовке к монтажу и установке на острове.
От первой до последней секунды праздничный фейерверк прописан в компьютерной программе. Специалисты продумывают частоту залпов, сочетания цветов и даже синхронизацию с музыкой. Единственное, что может повлиять на пиротехническую кульминацию праздника – это погода. Туман и низкая облачность существенно снизят эффект светового представления.
Как правильно выбрать и хранить пиротехнику?
Константин Морозов:
Есть такое понятие – резерв. Изменяется программа в сторону уменьшения высотности и разлётности. Ситуация может измениться за сутки. И за сутки мы принимаем решение. Основную или дублирующую программу мы запускаем.
Остаётся надеяться на хорошее настроение небесной канцелярии и не забыть зайти на Немигу в новогоднюю ночь.