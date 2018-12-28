На 66 году ушёл из жизни актёр и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев

Новости России. 25 декабря в Москве на 66 году жизни умер российский актёр и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.

«Прощай, Дмитрий Николаевич! Мой дорогой партнёр и старший товарищ. Мне будет очень не хватать твоих звонков и тёплых слов. Царствие тебе Небесное! До встречи!», – говорится в сообщении.

Матвеев родился 13 марта 1953 года в городе Потсдам на территории ГДР. В то время его родители работали в местном советском театре. Вскоре после появления ребёнка семья переехала в Москву.

В 1981 году Дмитрий окончил ВГИК и по распределению отправился в «Мосфильм», где работал десять лет. Примерно в то же время Матвеев начал сниматься в кино. Самой яркой его ролью стал начальник погранзаставы Сушенцов в фильме «Государственная граница. Год сорок первый».

Также Матвеев запомнился дублированием на русский язык иностранных актёров. Его голосом говорят Вин Дизель в «Чёрной дыре», Арнольд Шварценеггер в «Хищнике», Джордж Клуни в «Гравитации».

Всего Дмитрий Матвеев снялся примерно в 30 фильмах и озвучил около 185 кинолент.

В 2018 году закончили свой жизненный путь многие известные люди.