Не сравнивайте детей – это опасно для несформированной психики. Что делать, если старший ребёнок ревнует к младшему

Ольга Гома, детский и семейный психолог:

В любой семье, где есть более одного ребенка, родители в любом случае столкнутся с ревностью. Ребенок, старший чаще всего, очень сильно хочет понравиться родителям, он видит, что младшего очень любят, что о нем заботятся и таким образом пытается тоже понравиться родителям. Он делает все для своего младшего брата и сестры именно для того, чтобы его любили больше. Чаще всего это скрытая ревность, она съедает ребенка изнутри.

Первый шаг навстречу ребенку – дать волю чувствам. Разрешите своим чадам проявлять эмоции. Вступайте с ними в диалог и протягивайте руку помощи, говоря о том, что вам понятны их переживания. Ссоры неизбежны. Имеет лишь значение ваше отношение к ним. Позвольте детям выпустить пар, но не допускайте крайностей. Объясните, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Выступайте в роли медиатора, занимая нейтральную позицию в споре. Ольга Гома:

Чаще всего родители встают на сторону младшего ребенка, этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Во-первых, у старшего это вызывает ревность и, конечно же, злость к младшему брату или сестре, а младший ребенок будет уверенно пользоваться своим положением, иногда подначивая своего старшего брата или сестру, чтобы потом за счет него самоутвердиться.

Старший ребенок – не значит взрослый. Зачастую первенцам приходится взваливать на себя непосильные обязанности, например, уход за младшим членом семьи.

Ольга Гома:

Родитель должен помнить, что он рожает для себя, не для ребенка и поэтому нести ответственность за маленького ребенка может только взрослый человек, даже если старшему 12, 13, 15, не стоит оставлять на него малыша, потому что если что-то с маленьким случится, то виноваты будут родители, не этот ребенок. Зачастую родители загружают старшего настолько, что он просто не выдерживает. Если в присутствии старшего ребенка теряется маленький или с ним что-то случается, он падает, то вплоть до того, что старший ребенок говорит: «Я готов покончить с собой, чтобы только не говорить об этом родителям».

Важно: не сравнивайте детей – это опасно для несформированной психики. Ольга Гома:

Сравнение – это не только, когда тебе говорят: «Ты лучший, чем Катя», но и когда говорят: «Катя уже оделась» – тут тоже подразумевается сравнение, что Катя уже оделась, а ты нет, значит она лучше. Ребенок это воспринимает на свой счет, значит я хуже Кати. Он начинает эту Катю ненавидеть. И даже если сравнение в пользу ребенка, все равно не стоит этого делать, потому что вы приучаете к тому, что он будет сравнивать себя с другими всегда.