«Мы привезли новые из Вифлеема». Чем удивит необычный музей ёлочных игрушек в Минске

До Нового года остается 38 дней, а в стенах исторического музея уже прописался город Санты и зимний каток. Все благодаря путешественнику Андрею Бегуну. Из разных уголков мира энтузиаст привозил елочные игрушки, пока однажды в доме не осталось места. Родилась идея поделиться сказкой и организовать выставку «Музей елочных игрушек».

Андрей Бегун, коллекционер елочных игрушек:

Мы сделали музей в 2014 году, так получилось, что людям понравилось. В первый год пришло 30 тысяч человек. Около 75 стран мы посетили. Коллекция насчитывает более 2 тысяч экспонатов. Каждый год выставка обновляется. В этом году это сделать было сложнее в силу известных обстоятельств, но в любом случае мы привезли новые игрушки из Вифлеема.

Кстати, первые стеклянные елочные игрушки появились в Германии в середине XIX века неслучайно. Там случился неурожай яблок, а именно этими фруктами украшали рождественские деревья. И немецкие стеклодувы не растерялись и выдули румяные наливные. Витрины окунают в традиции народов мира.

Дарья Овчинникова, координатор выставки «Музей елочных игрушек»:

Интересная традиция есть в африканских странах – это маски, которые они вешают на стену. Каждая маска символизирует какую-либо энергию и пожелания на будущий год.

В Австралии карту мира переворачивают, тем самым она смещается и находится как бы в центре всего мира.

Андрей Бегун:

Мы находимся возле витрины Перу. В свое время мы ездили в экспедицию в долину реки Амазонка, в те места, куда еще не добралась цивилизация, где нет интернета, сотовой связи, электричества. Но представьте себе, там тоже люди празднуют Новый год. У них есть свои игрушки, сделанные из растения кумала.

Особенно согревают душу игрушки, рожденные в СССР. Засахаренные шишки, часики Людмилы Гурченко и Щелкунчики.

Андрей Бегун:

Копии известных картин, которые наши художники изобразили на стеклянных елочных игрушках. Очень кропотливая и сложная работа. Одно нелегкое движение может привести всю работу художника к краху, но мы каждый год стараемся рисовать какие-то новые артефакты, новые какие-то картины.

Эти арт-объекты с собственной фабрики Андрея Бегуна. Теперь елочные игрушки делают в столице и блистают на международных выставках «Made in Belarus». История о том, как хобби стало делом жизни.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

С этим проектом мы будем принимать участие в программе «Наши дети», я думаю, что это будет очень хорошее подспорье для того, чтобы пригласить сюда деток из многодетных семей, деток, которые остались без попечения родителей, из онкологических центров. Всегда проводятся оригинальные экскурсии при участии и самих создателей елочных игрушек.