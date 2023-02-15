15 февраля Международный день операционной медицинской сестры. Чем ещё известна эта дата?

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов

Сегодня, 15 февраля, в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Девять лет и 51 день продолжались жестокие сражения в чужом краю. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, советские солдаты сохраняли верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. С 1979 по 1989 годы в Афганистане проходили службу более 30 тысяч белорусов. В честь Дня памяти воинов-интернационалистов в нашей стране ежегодно проходят торжественные траурные и патриотические мероприятия, а также встречи с ветеранами-интернационалистами, членами семей погибших и инвалидами войны. Это дань всем тем, кто воевал и погиб, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, для кого слова долг и честь были главными в жизни.

Ежегодно 15 февраля празднуют Международный день операционной медицинской сестры. Международный профессиональный праздник для высшей категории сестринского персонала был официально утвержден в 2009 году. Появление этой профессии произошло в 1891 году. Проведение сложных хирургических операций стало невозможным без помощи ассистентов, поэтому медсестер начали обучать некоторым навыкам, чтобы они могли оказать помощь хирургу во время оперативного вмешательства. Многие годы сестры не могли принимать решения самостоятельно, а только лишь беспрекословно выполняли указания хирургов. В наше время это настоящие профессионалы, которые обладают высоким уровнем знаний и могут справляться со сложными задачами самостоятельно. Эту профессию выбирают действительно талантливые люди, которые готовы нести большую ответственность за здоровье пациентов.

Подкорректировать негативные явления жизни призван День завязывания узелков на счастье, который отмечается 15 февраля. У славян издавна было принято делать обереги в виде узелков из шерстяных ремешков и кожаных нитей. Они защищали от злого глаза и неудач, притягивали в жизнь все светлое и хорошее. Частью свадебной церемонии славян и других народов является завязывание рушника, веревок или лент. Этот обычай символизирует переплетение, соединение двух судеб в единое целое. В средневековой Англии матросы и солдаты, служившие вдали от дома, посылали своим возлюбленным кусочек каната как предложение связать себя узами брака. Собственноручно созданные обереги – отличный подарок близким.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!