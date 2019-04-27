Как понять, что вы нравитесь молодому человеку? 5 признаков

Новости мира. Есть одна цитата: «Мужчина, когда притворяется, что влюблён, старается быть весёлым, галантным, оказывать всяческое внимание. Но если он влюблён по-настоящему, он похож на овцу». Автор цитаты – Агата Кристи. Мы решили поговорить о животрепещущем вопросе, который волнует умы многих юных особ, сомневающихся в своей привлекательности или желающих знать наверняка, что они нравятся юноше/мужчине. Строго говоря, всё довольно индивидуально, но несколько общих признаков влюблённости могут проявляться у большинства парней. Для пущей наглядности разберёмся в этом по пунктам. 1. Регулярно пишет. В наши цифровые времена переписка стала важной частью общения. Иногда бывает и такое, что при личной встрече люди садятся рядом, но продолжают переписываться между собой в соцсетях. Итак, если молодой человек пишет вам не с просьбой «ёу, красотка, дай списать химию», а с целью узнать больше о вас, то это первый сигнал. Обычно юноша не станет отвлекаться от World of Tanks, Dota 2 или World of Warcraft. Обсудить фильм или сходить погулять молодой человек может с уже привычной ему компанией друзей. Стоит отметить, что если парень написал 1,2,3 раза, то это ещё ни о чём не говорит. Про бесчисленные «лайки» можно даже не упоминать. Если же он продолжительно время пишет регулярно, то здесь уже одно из двух: либо вы потрясающий собеседник и друг, либо вы кажетесь ему привлекательной. Большая любовь известных людей

Фото: Анна Волкова

2. В вашем присутствии пытается проявить себя, но нередко попадает в неловкие ситуации. Даже исключительно талантливый эквилибрист при виде своей возлюбленной может внезапно упасть на ровном месте. Легко управляющийся с 9 шарами жонглёр не удержит в руках два апельсина, предлагая один из них девушке, с которой хочет встречаться. Пытается открыть крепко закупоренную ёмкость, но от волнения у юноши потеют руки и крышка проскальзывает. Конечно, встречаются и такие представители мужского пола, которые одной рукой поймают брошенную в них пухлую и размахивающую крыльями курицу, при этом не изменившись в лице и не растрепав причёску, но это исключение. В общем, если при вашем присутствии парень роняет всё подряд, спотыкается и обливается водой, тот тут одно из двух: либо у него врождённая неуклюжесть, и он такой всегда, либо вы ему интересны. 3. Голос. Если при вашем присутствии у молодого человека повышается или понижается голос – на это стоит обратить внимание. Повышающийся голос может говорить о сильном волнении, понижающийся – о желании выглядеть мужественнее в глазах девушки. Разумеется, голос меняется и в зависимости от настроения, поэтому чётким индикатором симпатии его считать нельзя. 4. Взгляд. Часто смотрит на вас, но отводит глаза, когда вы встречаетесь взглядом. Если молодой человек с лёгкой улыбочкой скользит по вам взглядом, даже когда вы явно это заметили, и не смущается смотреть вам в глаза – это говорит не о действительной влюблённости, а о желании провести с вами время. Чаще – о желании провести с вами ночь. Действительно влюблённый юноша не будет пропускать волнительные стадии переглядываний, обнимашек, первого поцелуя и так далее. Поэтому и смотреть он на вас будет просто потому, что вы ему нравитесь, а не потому, что он оценивает параметры вашего тела. Уже наученные жизнью «пикаперы» могут имитировать это волнение, но вот расширить зрачки у них не получится, поскольку это рефлекс. Если при виде вас у юноши расширяются зрачки, то здесь одно из трёх: или вы в тёмном помещении, или он вас боится, или вы ему нравитесь. Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы 5. Помощь. Обычно влюблённый парень всегда готов прийти на помощь девушке, которая ему симпатична. Тут два в одном: и красавице помочь, и себя показать. Да ещё определённые юноши втайне надеются, что за помощь им перепадёт телесный контакт, например, объятия или поцелуй в щёчку. С другой стороны, ряд молодых людей, напротив, не любит помогать той, которая ему нравится. Эти парни рассуждают так: «Мне с ней Х лет вместе жить, я же утомлюсь постоянно помогать. Я хочу, чтобы моя девушка была самостоятельной и самодостаточной». Такой представитель мужского пола будет оказывать разовую помощь всем, но не симпатичной ему девушке. В то же время большинство молодых людей будет услужливо открывать перед привлекательной ему особой двери, подавать руку при подъёме на возвышенности или выходе из транспортного средства, предлагать поднести тяжести и так далее.

Фото: vk.com/inedyalkova