6 выводов: что о вас можно узнать при первой встрече

Новости мира. Многие любят смотреть сериалы, в которых главные персонажи ловко умеют делать правильные выводы о человеке, основываясь лишь на первом впечатлении. Отдельного внимания заслуживает холодное чтение, однако для развития такого навыка потребуется приложить много усилий.

С другой стороны, почти все мы оцениваем людей при первой встрече. По мнению учёных, есть шесть вещей, которые мы понимаем друг о друге через несколько секунд после знакомства.

1. Статус.

Стоимость одежды и аксессуаров собеседника помогают примерно оценить уровень его дохода. Соответственно, чем «дороже» человек одет, тем более влиятельным он кажется.

К такому выводу пришли исследователи из Тилбургского университета. В своей работе они проверяли воздействие на нового знакомого одежды дорогих брендов, например, Lacoste и Tommy Hilfiger.

Также человек в более дорогом костюме нередко чувствует и ведёт себя увереннее, но этому посвящены другие исследования, которые в данном случает рассматриваться не будут.

2. Сексуальная ориентация.

Как сообщают ученые из Университета Тафтса, добровольцам предлагалось определить сексуальную ориентацию мужчины, лицо которого показывалось от 33 мс до 10 000 мс. В итоге выяснилось, что 50 мс (0,05 секунды) достаточно, чтобы сделать вывод.

Правда, стоит упомянуть, что предположения относительно сексуальной ориентации отнюдь не всегда были правильными. Гетеросексуала могли назвать гомосексуалом и наоборот.

3. Доминантность.

Учёные из Университета Пенсильвании в ходе своего исследования выяснили, какие мужчины кажутся более доминантными особями. Высший балл получили… лысые.

Коротко стриженный мужчина кажется влиятельнее, чем его волосатый коллега. Но лысые казались более сильными, более высокими и более доминирующими людьми, чем парни с короткой стрижкой или длинноволосые.

4. Интеллект.

По мнению ученых Брандейского университета, на оценку уровня интеллекта собеседника влияет продолжительность зрительного контакта. Более того, это является ключевым фактором.

Не обязательно носить очки, ходить в клетчатой рубашке или быть действительно умным. Достаточно внимательно смотреть в глаза и говорить так, словно разбираешься в теме.

5. Доверие.

Согласно данным сотрудников факультета психологии Принстонского университета, если у человека женственное лицо с детскими чертами, то он будет казаться достойным доверия. В общем, если у человека суровое мужественное лицо, то ему придётся завоёвывать доверие поступками.

Можно упомянуть, что исследование основано на быстрой оценке, когда лицо показывалось не дольше секунды. Теоретически, если видеть лицо собеседника дольше, то оценка его личности будет более близкой к реальности.

6. Готовность к приключениям.

Учёные из Университета Дарема, Ньюкаслского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны считают, что на готовность к приключениям указывает походка.

В исследовании говорится, что люди с широкой или расхлябанной походкой больше склонны рисковать или совершать необдуманные поступки. И, напротив, спокойные люди, которые предпочитают планировать свою жизнь, ходят маленькими шагами и словно бы по прямой линии.

Несколько лет назад мы рассказывали о том, как внезапное желание сесть сладость или чипсы указывает на изменения в организме человека.