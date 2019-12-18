Под Браславом рыбаки поймали гигантского толстолобика. Его вес 27 кг

По информации издания «Браслаўская звязда», рыбу весом в 27 килограмм поймали во время промыслового лова на озере Бережье. Такой гигант попался рыболовецкой бригаде Национального парка.

Этому улову рыбаки удивились и отметили, что не припомнят толстолобика таких размеров – в озерах много особей весом в 14-15 килограмм.

Пойманная рыба пошла на реализацию.