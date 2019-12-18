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Под Браславом рыбаки поймали гигантского толстолобика. Его вес 27 кг

18 декабря 2019 08:43
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В Браславском районе рыбакам попался огромный толстолобик.

По информации издания «Браслаўская звязда», рыбу весом в 27 килограмм поймали во время промыслового лова на озере Бережье. Такой гигант попался рыболовецкой бригаде Национального парка.

Под Браславом рыбаки поймали гигантского толстолобика. Его вес 27 кг-1

Фото: braslav-star.by

Этому улову рыбаки удивились и отметили, что не припомнят толстолобика таких размеров – в озерах много особей весом в 14-15 килограмм.

Пойманная рыба пошла на реализацию.

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# Рыбалка в Беларуси # калейдоскоп

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