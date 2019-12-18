Попробовать монастырский сыр и сделать ёлочную игрушку в стиле 30-ых годов. Вся программа фестиваля «Рождественская радость»

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор фестиваля «Рождественская радость» – монахиня Агапия, куратор культурной программы фестиваля «Рождественская радость» – Татьяна Тихонова и куратор детской программы фестиваля «Рождественская радость» – Ольга Милашевская.

Что интересного запланировано на фестивале «Рождественская радость»? Татьяна Тихонова, куратор культурной программы фестиваля «Рождественская радость»:

В день открытия, которое состоится в 13:00, будет молебен на начало доброго дела, затем будет праздничный концерт, потом будет встреча с владыкой Михаилом Донсковым, который лично знал святителя Иоанна Шанхайского. Дальше будет несколько концертов классической музыки и еще будет одна встреча, которая будет касаться здоровья. О красоте и здоровье расскажет монахиня монастыря – кандидат медицинских наук. Это все в день открытия. Каждый день предполагает 5-6 мероприятий, они будут идти практически нон-стоп.

Программа сейчас в доступе в Интернете, она будет распечатана на самом фестивале. Вы можете увидеть и сами для себя отметить, какие мероприятия вам интересны и уже думать, где сэкономить время и что посетить. Нам кажется, что в этот раз их очень много. На фестивале будет проходить ярмарка. Что там можно будет приобрести? Монахиня Агапия, координатор фестиваля «Рождественская радость»:

У нас девять стран-участниц приезжает: из Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Узбекистана и они привезут разные свои интересные национальные сладости, можно будет это все попробовать. Будет наш монастырский сыр, мы приглашаем всех его попробовать, потому что он вкусный, из натурального молока.

Какие мероприятия запланированы для детей? С какого возраста можно приводить? Ольга Милашевская, куратор детской программы фестиваля «Рождественская радость»:

У нас даже с нуля можно. Рождество – это такой детский праздник в том плане, что каждый взрослый чувствует себя ребенком, потому что это такая особенная атмосфера чуда и добра. Мы постарались в детской гостиной сделать достаточно много мероприятий. Как всегда действует три площадки: театральная, мастерская и игровая. Там будут проходить всевозможные мастер-классы. Там можно что-то сделать своими руками и это подарить, обучиться чему-то, но не присвоить это себе, а подарить какому-то близкому: бабушке или дедушке, маме или папе. Мы нацелены на то, что мы приобретаем какие-то новые знания для того, чтобы подарить свое творчество и порадовать ближних. Еще будут кукольные спектакли, батлейка как наша традиция, она была создана как раз под Рождество. У нас есть еще такая познавательная игровая программа – «Свет рождественской звезды» – это как квест-история. Мы попытаемся следовать путем пастухов и волхвов и что-то открыть для себя новое, Рождество открыть с разных граней.

Детская гостиная имеет традиционное свое название, в этот раз – это «В гостях у сказки», мы приобщаем всех детей и взрослых, чтобы они вместе проводили время и наслаждались этим временем друг с другом. Там будет проходить мастер-класс, где с мастером мы будем пытаться сделать игрушку на елку в технике 30-ых годов.