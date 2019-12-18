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Кейт Миддлтон резко увернулась от милого жеста мужа на публике

18 декабря 2019 09:13
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Необычная реакция Кейт Миддлтон на нежный жест со стороны ее мужа на публике удивила поклонников королевской семьи.

По информации Daily Mail, этот момент вошел в новый выпуск рождественского шоу на BBC.

Герцогиня вместе с мужем посетила встречу с волонтерами, которые будут работать в праздники, а также приняла участие в приготовлении обеда.  

Кейт Миддлтон резко увернулась от милого жеста мужа на публике-1

Фото: BBC/ A Berry Royal Christmas

Однако больше всего обсуждений вызвала реакция Миддлтон на руку мужа, которую он положил на ее плечо. Кейт будто отмахнулась и увернулась от нее.

После такого неловкого инцидента, пара продолжила беседу как ни в чем не бывало.

Кейт Миддлтон резко увернулась от милого жеста мужа на публике-4

Фото: BBC/ A Berry Royal Christmas

Правда мнения интернет-пользователей разделились: одни посчитали, что герцогиня просто активно жестикулировала и двигалась в этот момент, поэтому это вышло случайно, а вторые предположили, что просто члены королевской семьи стараются не демонстрировать чувства на публике.

Ранее неловкий момент на глазах у публики произошел у принца Гарри с женой. Он проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему (смотрите здесь).

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям

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