Кейт Миддлтон резко увернулась от милого жеста мужа на публике

Герцогиня вместе с мужем посетила встречу с волонтерами, которые будут работать в праздники, а также приняла участие в приготовлении обеда.

По информации Daily Mail, этот момент вошел в новый выпуск рождественского шоу на BBC.

Необычная реакция Кейт Миддлтон на нежный жест со стороны ее мужа на публике удивила поклонников королевской семьи.

Однако больше всего обсуждений вызвала реакция Миддлтон на руку мужа, которую он положил на ее плечо. Кейт будто отмахнулась и увернулась от нее.

После такого неловкого инцидента, пара продолжила беседу как ни в чем не бывало.