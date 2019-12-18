Кейт Миддлтон резко увернулась от милого жеста мужа на публике
Необычная реакция Кейт Миддлтон на нежный жест со стороны ее мужа на публике удивила поклонников королевской семьи.
По информации Daily Mail, этот момент вошел в новый выпуск рождественского шоу на BBC.
Герцогиня вместе с мужем посетила встречу с волонтерами, которые будут работать в праздники, а также приняла участие в приготовлении обеда.
Фото: BBC/ A Berry Royal Christmas
Однако больше всего обсуждений вызвала реакция Миддлтон на руку мужа, которую он положил на ее плечо. Кейт будто отмахнулась и увернулась от нее.
После такого неловкого инцидента, пара продолжила беседу как ни в чем не бывало.
Фото: BBC/ A Berry Royal Christmas
Правда мнения интернет-пользователей разделились: одни посчитали, что герцогиня просто активно жестикулировала и двигалась в этот момент, поэтому это вышло случайно, а вторые предположили, что просто члены королевской семьи стараются не демонстрировать чувства на публике.
Ранее неловкий момент на глазах у публики произошел у принца Гарри с женой. Он проигнорировал Меган Маркл, когда она обратилась к нему (смотрите здесь).