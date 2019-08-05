«Как мастер, я бы советовала делать лет в 20 и позже». Мифы и правда о тату

Валерия Борисевич, корреспондент:

Татуировки уже давно перестали быть аксессуарами моряков и заключённых, сейчас тату – это возможность проявить себя и добавить телу лёгкую изюминку. Некоторые набивают рисунки для красоты, другие, чтобы выделиться или скрыть старые шрамы. Искусство «нательной живописи» окружает масса домыслов. Вероника в тату-индустрии уже пятый год и готова с лёгкостью развеять или подтвердить все мифы, связанные с татуировками.

Вероника Степанцова, тату-мастер:

Часто спрашивают, попадёт ли татуировка в вену, в кровь. На самом деле – нет, потому что пигмент ложится во второй слой кожи в дерму, пигмент лежит 1 мм в коже, вены и сосуды находятся намного глубже.

Перед походом к мастеру, специалисты рекомендуют несколько раз подумать: нужно ли вам это. Нанести рисунок на тело легко, а вот избавиться от тату – уже совсем другое дело! Множественные сеансы сведения неудачной картинки не только очень болезненны, но и сильно бьют по кошельку. Александр Лукьянов, главный научный сотрудник лаборатории РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Чтобы иметь татуировку, у человека должен быть очень сильный посыл. Вы должны понимать, что с этим рисунком пойдёте дальше. Если вы твёрдо решили и вы понимаете смысловую нагрузку того, что вы делаете, то, наверное, это нормально.

Вероника Степанцова:

Бывает то, что делают татуировку и сразу интересуются, можно ли впоследствии её удалить. Сейчас есть хорошие лазеры, но это около 10-15 сеансов. Я сама ходила на лазер, это больнее, чем делать татуировку.

Когда с рисунком уже точно определились, наступает самый ответственный момент: выбор мастера. Но как найти настоящего профессионала, если в соцсетях фотографии тату выглядят сочно и красиво, а на деле всё оказывается не так радужно? Александр Лукьянов:

Я рекомендую пользоваться услугами лиц, которые имеют лицензию на этот вид деятельности. Их проверяют санитарные органы надзора, и вы можете быть уверены, в надлежащих ли условиях делают ту или иную манипуляцию.

Самый волнующий вопрос перед первым сеансом: а можно ли заразиться через иглу? Вероника Степанцова:

Сейчас всё одноразовое, всё стерильное. Мастер покупает в салон расходник, он весь показывается клиенту. Пигменты сейчас тоже высококачественные.

Как говорится, поспешишь – людей насмешишь. Это относится и к татуировкам в раннем возрасте. Наносить рисунки на тело можно после 16 лет под строгим надзором родителей. Вероника Степанцова:

Как мастер, я бы советовала делать тату лет в 20 и позже, потому что это уже будет более осознанное решение. Не всегда люди в 18, 19, 20 лет думают о выборе мастера. Они делают татуировку, чтобы она просто была.

С годами кожа теряет былую упругость. Враг удачной тату – плохо подобранный участок тела. Рисунки даже в старости смогут смотреться на все сто, если прислушаться к мастеру и сделать правильный выбор. Как утверждают мастера – тату может скрасить любую старость! Вероника Степанцова:

Само тело, которое уже немолодое, оно выглядит несимпатично, в принципе, а татуировки как-то его украсят. Дети очень любят татуировки, внукам будет нравиться проводить время с бабушкой.