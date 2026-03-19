Литва получила разрешение Еврокомиссии на перераспределение более 600 млн евро на оборону

Мы с ними живем на других планетах, так ведь скоро поверишь в рептилоидов – Азарёнок о безумии Запада

«Александр Лукашенко говорит о мире, о детях, о всех белорусских детях, которых надо сохранить, уберечь от бойни. А президент США кричит, что иранцы нечестно действуют, он, мол, их уже победил 9 раз, а они там что-то еще сопротивляются, и он такого не ожидал».