Литва получила разрешение Еврокомиссии на перераспределение более 600 млн евро на оборону

Еврокомиссия разрешила Литве перенаправить более 600 миллионов евро из инвестиционных фондов на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврокомиссия разрешила Литве перенаправить более 600 миллионов евро из инвестиционных фондов на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из этой суммы почти 170 миллионов евро пойдут на повышение военной мобильности, еще 142 миллиона – на укрепление оборонной инфраструктуры и гражданской обороны. Оставшиеся средства направят на развитие промышленности и усиление охраны критически важных объектов.