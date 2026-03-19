Прямой эфир

Литва получила разрешение Еврокомиссии на перераспределение более 600 млн евро на оборону

19 марта 2026 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еврокомиссия разрешила Литве перенаправить более 600 миллионов евро из инвестиционных фондов на военные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва получила разрешение Еврокомиссии на перераспределение более 600 млн евро на оборону-2

Из этой суммы почти 170 миллионов евро пойдут на повышение военной мобильности, еще 142 миллиона – на укрепление оборонной инфраструктуры и гражданской обороны. Оставшиеся средства направят на развитие промышленности и усиление охраны критически важных объектов.

# Новости Литвы

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии предупредили о риске роста цен на продукты из-за эскалации на Ближнем Востоке
19 марта 2026 06:09

В Германии предупредили о риске роста цен на продукты из-за эскалации на Ближнем Востоке

Правительство Литвы одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе
19 марта 2026 05:57

Правительство Литвы одобрило строительство крупного военного полигона в Капчяместисе

Мы с ними живем на других планетах, так ведь скоро поверишь в рептилоидов – Азарёнок о безумии Запада
18 марта 2026 17:30

Мы с ними живем на других планетах, так ведь скоро поверишь в рептилоидов – Азарёнок о безумии Запада